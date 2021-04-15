"Завжди з тобою разом": 8 днів літнє подружжя боролось за життя в реанімації Дніпра

У лікарні імені Мечникова продовжують рятувати хворих з COVID-19. У кожного з них своя історія. Нещодавно медики врятували подружжя – чоловік та жінка поруч лежали в реанімації через коронавірус.

Через ускладнення коронавірусу подружжя з Жовтих Вод опинилося в одній реанімаційній палаті. Пара прожила разом 35 років.

До теми Молодь в реанімації та 5 тонн кисню за добу: київські медики вкрай виснажені через пандемію

У якому стані надійшли пацієнти:

Першим захворів Микола. Його легені були вражені на 70%, а сатурація впала до 80%.

Його дружину Нелю доставили в лікарню зі схожими симптомами через 2 дні.

При надходженні її показники феритину в крові досягли рекордних 3500 мг/л. Існувала загроза, що її нирки відмовлять.

Медик Володимир Дубина разом з професором запропонував комбінацію противірусної терапії з селективним блокатором JAK1. Нова методика лікування коронавірусу, на щастя, допомогла подружжю.

Микола та Неля пролежали поруч в реанімації цілих 8 днів. Лікар розповів, що стан пацієнтів був настільки важким, що вони не розпізнавали одне одного.

Нині їх вже переводять в палату інтенсивної терапії. Подружжю все ще потрібна допомога кисневого концентратора, але найважчий період хвороби позаду. Пара, вочевидь, в доброму гуморі, адже показує лікарям фото своїх дітей та онуків.

Будемо завжди з тобою разом, ми навіть хворіємо однаково,

– сказав Микола своїй дружині.

Сергій Риженко додав, що ситуація з коронавірусів в області залишається напруженою. Лише впродовж минулої ночі в реанімацію надійшли 8 пацієнтів з COVID-пневмонією.

Ситуація з коронавірусом у Дніпропетровській області станом на 15 квітня