Виявилося, що люди губляться, коли їм пропонують помріяти в конкретний момент. Також вони не завжди розуміють, як і про що мріяти, тому не отримують від цього задоволення.

Команда вчених з Університету Флориди в США стверджує, що людина, надана самій собі, не може насолоджуватися власними думками. Вона не може мріяти просто заради задоволення і навіть відчуває нудьгу і негативні емоції, коли їй пропонують це зробити.

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Але якщо надати людині конкретний сценарій, то подумки вона почне розвивати його та отримувати більше позитивних емоцій.

Психологи провели експеримент. Фахівці запросили групу добровольців і попросили їх помріяти про щось приємне, не займаючись іншими справами. Вчені вважали, що це викличе позитивні емоції, але для учасників досвід виявився негативним.

Результати експерименту

Результати показали, що люди просто не розуміють, як перетворити мрії у корисний та позитивний досвід. Тож цей час хочеться витратити на якусь роботу.

Також учасники не знали, про що їм слід думати: мрії про щось просте та позитивне здавалися порожніми. А значущі теми були занадто складними й викликали швидше стрес і тривогу.

Окрім цього, необхідність мріяти, не займаючись справою, провокувала нудьгу, а вона – садизм і спроби втекти від думок будь-якими способами. Коли учасникам експерименту запропонували вбити муху, яка потрапила в кавомолку, значна частина добровольців погодилася це зробити (жодна комаха не постраждала). В іншому експерименті 67% чоловіків і 25% жінок віддавали перевагу удару шокером, аби не залишатися наодинці зі своїми думками.

Схоже, людям і в голову не приходило, що вони можуть використовувати вільний час, щоб насолоджуватися власними мріями,

– розповіла керівниця дослідження Ерін Вестгейт.

Далі вчені провели ще один експеримент. Вони надали учасникам список тем, про які можна було думати. Таким чином люди мріяли набагато охочіше. І цей досвід був в півтора раза позитивнішим, ніж обдумування чогось "свого".

Як навчитися мріяти

Психологи дали кілька порад про те, як навчитися мріяти. Вони запропонували заздалегідь сформулювати кілька тем, які буде приємно усвідомлювати, а ще вибрати відповідний час, до прикладу в душі або на під час прогулянки. Фахівці запевняють – мріяти корисно, особливо в стресових умовах.