Заявили, що люди не вміють мріяти: перевірте, чи це про вас

Джерело:Emotion
Виявилося, що люди губляться, коли їм пропонують помріяти в конкретний момент. Також вони не завжди розуміють, як і про що мріяти, тому не отримують від цього задоволення.
Команда вчених з Університету Флориди в США стверджує, що людина, надана самій собі, не може насолоджуватися власними думками. Вона не може мріяти просто заради задоволення і навіть відчуває нудьгу і негативні емоції, коли їй пропонують це зробити.
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Але якщо надати людині конкретний сценарій, то подумки вона почне розвивати його та отримувати більше позитивних емоцій.
Психологи провели експеримент. Фахівці запросили групу добровольців і попросили їх помріяти про щось приємне, не займаючись іншими справами. Вчені вважали, що це викличе позитивні емоції, але для учасників досвід виявився негативним.
Схоже, людям і в голову не приходило, що вони можуть використовувати вільний час, щоб насолоджуватися власними мріями,
– розповіла керівниця дослідження Ерін Вестгейт.
Далі вчені провели ще один експеримент. Вони надали учасникам список тем, про які можна було думати. Таким чином люди мріяли набагато охочіше. І цей досвід був в півтора раза позитивнішим, ніж обдумування чогось "свого".
Психологи дали кілька порад про те, як навчитися мріяти. Вони запропонували заздалегідь сформулювати кілька тем, які буде приємно усвідомлювати, а ще вибрати відповідний час, до прикладу в душі або на під час прогулянки. Фахівці запевняють – мріяти корисно, особливо в стресових умовах.