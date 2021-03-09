Заявили, що люди не вміють мріяти: перевірте, чи це про вас

9 березня 2021 , 20:06
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Джерело:

Emotion

Виявилося, що люди губляться, коли їм пропонують помріяти в конкретний момент. Також вони не завжди розуміють, як і про що мріяти, тому не отримують від цього задоволення.

Команда вчених з Університету Флориди в США стверджує, що людина, надана самій собі, не може насолоджуватися власними думками. Вона не може мріяти просто заради задоволення і навіть відчуває нудьгу і негативні емоції, коли їй пропонують це зробити.

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Але якщо надати людині конкретний сценарій, то подумки вона почне розвивати його та отримувати більше позитивних емоцій.

Психологи провели експеримент. Фахівці запросили групу добровольців і попросили їх помріяти про щось приємне, не займаючись іншими справами. Вчені вважали, що це викличе позитивні емоції, але для учасників досвід виявився негативним.

Результати експерименту

  • Результати показали, що люди просто не розуміють, як перетворити мрії у корисний та позитивний досвід. Тож цей час хочеться витратити на якусь роботу.
  • Також учасники не знали, про що їм слід думати: мрії про щось просте та позитивне здавалися порожніми. А значущі теми були занадто складними й викликали швидше стрес і тривогу.
  • Окрім цього, необхідність мріяти, не займаючись справою, провокувала нудьгу, а вона – садизм і спроби втекти від думок будь-якими способами. Коли учасникам експерименту запропонували вбити муху, яка потрапила в кавомолку, значна частина добровольців погодилася це зробити (жодна комаха не постраждала). В іншому експерименті 67% чоловіків і 25% жінок віддавали перевагу удару шокером, аби не залишатися наодинці зі своїми думками.

Схоже, людям і в голову не приходило, що вони можуть використовувати вільний час, щоб насолоджуватися власними мріями,
– розповіла керівниця дослідження Ерін Вестгейт.

Далі вчені провели ще один експеримент. Вони надали учасникам список тем, про які можна було думати. Таким чином люди мріяли набагато охочіше. І цей досвід був в півтора раза позитивнішим, ніж обдумування чогось "свого".

Як навчитися мріяти

Психологи дали кілька порад про те, як навчитися мріяти. Вони запропонували заздалегідь сформулювати кілька тем, які буде приємно усвідомлювати, а ще вибрати відповідний час, до прикладу в душі або на під час прогулянки. Фахівці запевняють – мріяти корисно, особливо в стресових умовах.