У міністерстві зазначили, що "молодість – це не лише про вік у паспорті". Це також і про стан організму людини.

До теми Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди

На 20 років можна почуватися і в 50. Як і навпаки – можна мріяти про пенсію, ледь перетнувши третій десяток.

Очікувана тривалість життя українців на 10 років нижча, аніж жителів розвинених країн Європи, і показники здоров’я українців стабільно погіршуються впродовж останніх років.

Як залишатися молодим якомога довше: основні правила

Додайте у життя більше фізичної активності. Увімкніть свій організм – гуляйте, бігайте, танцюйте, займайтеся фізичними вправами. Коли людина мало рухається, тоді сповільнюється обмін речовин, який впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові та метаболізувати жири. Окрім цього, малорухливий спосіб життя негативно впливає на тиск та послаблює м'язи й кістки.

Збалансовано харчуйтесь. Здоровий раціон, адекватні порції їжі творять диво з організмом. Він вам віддячить довголіттям.

Висипайтесь. Повноцінний сон критично важливий для здоров’я – недосипання може призвести до набору ваги, проблем з серцем і навіть депресії..

Регулярно проходьте обстеження. Хворобу краще виявити заздалегідь, аніж лікувати її потім.

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