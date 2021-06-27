Зберегти молодість: як у 50 років почуватися на 20
27 червня 2021 , 12:12Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Цьогоріч День молоді припало на 27 червня. До цього дня у Міністерстві охорони здоров'я дали низку порад, як зберегти свою молодість на довго.
У міністерстві зазначили, що "молодість – це не лише про вік у паспорті". Це також і про стан організму людини.
До теми Як пандемія змінила світ – 5 речей, які залишаться з нами назавжди
На 20 років можна почуватися і в 50. Як і навпаки – можна мріяти про пенсію, ледь перетнувши третій десяток.Очікувана тривалість життя українців на 10 років нижча, аніж жителів розвинених країн Європи, і показники здоров’я українців стабільно погіршуються впродовж останніх років.
Як залишатися молодим якомога довше: основні правила
- Додайте у життя більше фізичної активності. Увімкніть свій організм – гуляйте, бігайте, танцюйте, займайтеся фізичними вправами. Коли людина мало рухається, тоді сповільнюється обмін речовин, який впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові та метаболізувати жири. Окрім цього, малорухливий спосіб життя негативно впливає на тиск та послаблює м'язи й кістки.
- Збалансовано харчуйтесь. Здоровий раціон, адекватні порції їжі творять диво з організмом. Він вам віддячить довголіттям.
- Висипайтесь. Повноцінний сон критично важливий для здоров’я – недосипання може призвести до набору ваги, проблем з серцем і навіть депресії..
- Регулярно проходьте обстеження. Хворобу краще виявити заздалегідь, аніж лікувати її потім.