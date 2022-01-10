У дитини все почалося із застуди. Спочатку батьки лікували її вдома, але нежить перейшла у запалення слизової оболонки приносових пазух.

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Попри те, що пацієнтка місяць лікувалася в амбулаторних умовах, результатів не було. Її у вкрай важкому стані привезли до дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова.

Що діагностували лікарі

У дитини була висока температура, головний біль. Крім цього, перестали функціонувати рука та нога.

За результатами магнітно-резонансної томографії, медики встановили, що гній дістався мозку. Лікарі діагностували субдуральну емпієму над лівою півкулею головного мозку.



Анна перебувала у важкому стані / Фото фейсбук-сторінки Першого ТМО Львова

Як діяли у лікарні

Хоча медики швидко забрали гнійний вміст із пазух, але результат тримався недовго. У дитини починаються судоми й вона потрапила у реанімацію. Лікарі вирішили негайно зробити надскладну операцію.

Спочатку для пацієнтки зробили декомпресійну трепанацію черепа й видалили частину кістки черепа та забрали зайву рідину. Повернути кістку назад виявилось неможливо, бо нагноєння спричинило набряк мозку.

Поки набряк сходив, лікарям були потрібні стерильні умови. Через це вони вирішили розмістити кістку у передній черевній стінці пацієнтки. Медики завершили операцію, коли набряк зменшився.



Анна та лікарі / Фото фейсбук-сторінки Першого ТМО Львова

Що відомо про стан дитини

Усі етапи операцій минули успішно. Після місяця перебування у лікарні дитина повернулася додому.

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Повний текст публікації Першого ТМО Львова

Через нежить 9-річній дівчинці довелося прооперувати мозок, а кістку з черепа якийсь час зберігати в її животі.

Дивовижна історія порятунку маленької пацієнтки від медиків нашої Дитячої лікарні Першого територіального медичного об'єднання Львова.

У Ані все починається зі звичайної застуди. Спершу батьки лікують її вдома, та нежить не піддається і згодом переходить у запалення слизової оболонки приносових пазух. Місяць лікування в амбулаторних умовах виявляється марним. Зрештою, до нас дівчинка потрапляє уже у вкрай складному стані: у неї постійно тримається висока температура, болить голова, перестає працювати рука та частково ніжка.

МРТ показує: гній дістався мозку. Діагноз – субдуральна емпієма над лівою півкулею головного мозку. Спеціалісти ЛОР-відділення швидко забирають гнійний вміст із пазух, але позитивний ефект тримається недовго. У Ані починаються судоми. Вона потрапляє у реанімацію.

Мультидисциплінарна команда спеціалістів у складі педіатрів, неврологів, реаніматологів, отоларингологів, хірургів та нейрохірургів одностайна: негайно потрібна надскладна операція. І це буде кілька етапів.

Оскільки провести втручання через маленький отвір стан Ані не дозволяє, першим етапом їй виконують декомпресійну трепанацію черепа. Дівчинці видаляють досить велику частину кістки черепа та забирають зайву рідину. Далі кістку потрібно повернути на місце, але виявляється – це неможливо: нагноєння спричинило набряк мозку, треба чекати, поки той зійде. На цей час, аби зберегти кістку у стерильних умовах, хірурги розміщують її у передній черевній стінці дівчинки, попередньо сформувавши там "кишеньку".

Щойно набряк спадає – кістку реімплантують на місце, виконуючи пластику твердої мозкової оболонки.

Усі кілька етапів втручань минають успішно.

І ось нарешті можемо порадіти: нині здорова дівчинка Аня повертається додому.