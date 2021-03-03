Збільшення статевого члена: як обрати метод та від чого відмовитися

У більшості випадків збільшення чоловічого статевого органу не приносить бажаних результатів, а, навпаки, стає причиною серйозних ускладнень. В Інтернеті можна ознайомитися з великою кількістю рецептів і порад, як швидко та ефективно збільшити чоловічий орган без хірургічного втручання.

Про це Здоров'ю 24 розповіла кмн, лікар дерматолог-онколог, ін'єкціоніст контурної пластики, власниця мережі Клінік естетичної медицини Мирослава Новосільськ.

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У список найпоширеніших і досить небезпечних методів входять:

застосування вантуза;

помпа для накачування автомобільних коліс, матраців та інше;

порохотяг.

Мирослава Новосільськ “Всі перераховані способи призводять до некротичних змін, що надалі стають причиною утворення больового синдрому не тільки в області самого пенісу, але й також в області всієї мошонки. В результаті пацієнтові ставлять діагноз некроз і його чекає довгий та складний процес лікування для поступового відновлення”.

Застосування кремів і лосьйонів для збільшення члена

Спеціальні креми, гелі та навіть таблетки – все це неефективні методи. Найчастіше такі засоби впливають на якість сексуального життя, тривалість статевого акту, але ніяким чином не стосуються довжини пеніса. Адже домогтися подовження статевого органу у чоловіків вдається виключно природним шляхом, коли відбувається стимулювання росту м'яких тканин і поділ клітин.

Крім того, після кремів і лосьйонів чоловіки часто звертаються за допомогою до дерматовенерологів, скаржачись на алергічні реакції. Це пов'язано з гіперчутливістю шкіри, яка реагує на склад компонентів.

Останнім часом все частіше можна зустріти рекламу крему для збільшення чоловічого статевого органу, в складі якого міститься перець. Дійсно, такі креми дозволяють домогтися візуального подовження, але це пов'язано з тим, що цей складник покращує кровообіг. Однак не варто ігнорувати й наслідки застосування такого засобу: печіння шкіри й почервоніння.



Збільшити статевий член в домашніх умовах неможливо / Фото: Unsplash

Збільшення за допомогою хірургічного методу

Існує кілька варіантів хірургічних методів для збільшення статевого члена. Зовсім недавно на міжнародному з'їзді хірургів було розглянуто питання збільшення пенісу за допомогою підрізання. При цьому такий метод був визнаний неефективним з кількох причин:

Максимальний результат від проведеної операції становить не більше 0,5 сантиметра в довжину.

Член не збільшується в голівці, а під час статевого акту може проникнути вглиб на 0,5 сантиметра більше.

Ще один не менш поширений, але також спірний метод – застосування спеціальних кульок діаметром від 2 до 12 міліметрів, які розміщують під шкірою фалоса та фіксують швами. Встановлюють до 12 штук, які можуть бути в різних ділянках: від початку статевого органу до головки.

Мирослава Новосільськ “Але цей метод часто призводить до дискомфортних відчуттів партнерки під час статевого акту, а також стає причиною запальних, інфекційних реакцій у самого чоловіка. Крім того, металеві кульки можуть призвести до утворення келоїдних рубців, які неможливо вилікувати”.

Також, особливу популярність набирають "трояндочки": коли на голівці члена роблять невеликі розрізи в формі троянди, тим самим імітуючи більшу площу. В результаті відбувається розкриття крайньої плоті, але ризики дуже високі.

Це пов'язано з тим, що за цією плоттю постійно накопичуються мікроби, а площа стає головним розсадником інфекцій. Тому чоловікам доводиться все частіше відвідувати кабінет дерматовенеролога.



Перед будь-якими діями порадьтесь з лікарем / Фото: Unsplash

Контурна пластика

Один з найбільш безпечних способів збільшення чоловічого статевого органу – це застосування гіалуронової кислоти. В результаті вдається скорегувати форму не тільки в довжину, але і в ширину.

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Адже саме гіалуронова кислота є в кожному людському організмі до 26 років, а тому не несе ніякої небезпеки для здоров'я. В цілому, така процедура вважається безболісною. Для людей з низьким больовим порогом лікарі часто пропонують додаткове застосування місцевої анестезії ​​у вигляді крему.

Виокремлюють і кілька небезпечних способів:

Введення жиру під шкіру, що поступово призводить до емболії та може стати причиною обрізання члену.

Введення силікону може призвести до імпотенції.

Тому перед тим, як обрати певний метод, необхідно зважити всі "за" та "проти", ознайомившись з можливими негативними наслідками.