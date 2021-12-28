А також навіть у тих, хто не підозрює про захворювання. Про це попереджає Американська кардіологічна асоціація (AHA).

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Чому прибирати сніг – небезпечно

Прибирання снігу – дуже трудомістке заняття, яке посилюється впливом низьких температур на ваше тіло. Натомість це підвищує кров'яний тиск і одночасно звужує коронарні артерії. Про це повідомив Баррі Франклін – провідний автор наукової заяви AHA про серцевий ризик, пов'язаний із фізичними вправами.

Це справді "ідеальний шторм" для гострих серцевих нападів,

– сказав він.

Що показали дослідження

Дослідники виявили, що навіть після двох хвилин прибирання снігу частота серцевих скорочень учасників перевищила верхню межу. Це можна порівняти із кардіотренуванням.

"У найменш підготовлених піддослідних була найвища частота серцевих скорочень під час роботи лопатою", – сказали вчені.

Тож численні дослідження виявили небезпеку прибирання снігу. І зробили висновки, що гострі серцеві напади можуть бути пов'язані з фізичними вправами.

Увага! Сотні людей у ​​Сполучених Штатах щороку помирають під час або одразу після збирання снігу.

Хто у групі ризику

Вплив прибирання снігу особливо важливий для людей, які вже мають серцево-судинні ризики, такі як:

малорухливий спосіб життя;

ожиріння;

куріння;

діабет;

високий рівень холестерину;

високий кров'яний тиск;

а також людей, які перенесли серцевий напад або інсульт.

"Людям з такими характеристиками і тим, хто переніс операцію із шунтування чи коронарну ангіопластику, просто не слід згрібати сніг", – наголосили автори.

Також науковці порадили пам'ятати про небезпеки та робити короткі перерви під час роботи зі снігом. Вони вважають, що краще штовхати сніг лопатою, ніж підіймати та кидати його.

Зверніть увагу! Якщо ви відчуваєте біль або тиск у грудях, запаморочення, прискорене серцебиття або нерегулярний серцевий ритм, негайно припиніть прибирання снігу. Зателефонуйте до служби порятунку, якщо симптоми не зникнуть швидко.