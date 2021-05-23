За інформацією видання, інцидент стався на тлі виявлення у Мараньяні шістьох випадків зараження "індійським" штамом COVID-19.
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Болсонару порушив карантин
Влада штату оштрафувала Болсонару після того, як управління санітарного нагляду встановило, що президент порушив карантинні обмеження, зокрема:
- не виконав обов'язок носити маску;
- сприяв скупченню понад 100 осіб без санітарного контролю.
Ситуація з COVID-19 у Бразилії: коротко
- Станом на 23 травня у Бразилії зафіксували понад 16 мільйонів 37 тисяч випадків зараження коронавірусом.
- Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 14 мільйонів 462 тисяч громадян. Померли – майже 450 тисяч.
- Країна перебуває на 3 місці у світі за показниками кількості хворих на COVID-19.