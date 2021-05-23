Збирав людей на масові акції: президента Бразилії оштрафували за порушення карантинних обмежень

23 травня 2021 , 13:11
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Джерело:

Infobae

У Бразилії президента Жаїра Болсонару оштрафували за порушення карантинних обмежень. У штаті Мараньян він зібрав натовп людей і при цьому був без маски.

За інформацією видання, інцидент стався на тлі виявлення у Мараньяні шістьох випадків зараження "індійським" штамом COVID-19.

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Болсонару порушив карантин

Влада штату оштрафувала Болсонару після того, як управління санітарного нагляду встановило, що президент порушив карантинні обмеження, зокрема:

  • не виконав обов'язок носити маску;
  • сприяв скупченню понад 100 осіб без санітарного контролю.
Зверніть увагу! Жаїр Болсонару відомий своїми висловлюваннями проти запровадження карантину через поширення коронавірусу. Він також заявляв, що  самоізоляція – це "прояв слабкості".

Ситуація з COVID-19 у Бразилії: коротко

  • Станом на 23 травня у Бразилії зафіксували понад 16 мільйонів 37 тисяч випадків зараження коронавірусом.
  • Перемогти смертельну інфекцію змогли понад 14 мільйонів 462 тисяч громадян. Померли – майже 450 тисяч.
  • Країна перебуває на 3 місці у світі за показниками кількості хворих на COVID-19. 
Автор: Олег Васьків