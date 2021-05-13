Збій місячних та проблеми з психікою: назвали несподівані наслідки впливу сльозогінного газу

Минулого року у Портленді (США) відбулись протести, під час розгону яких поліція використовувала сльозогінний газ. Це спричинило аномальні місячні у тисячі жінок, а також головні болі, діарею і проблеми з психічним здоров’ям в інших учасників.

Учасники акції надіслали скарги про свої проблеми до організації Kaiser Permanente Northwest. Там вирішили вивчити наслідки впливу сльозогінного газу на організм людини.

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Онлайн опитування пройшли 2 200 людей. 900 жінок повідомили про аномальні місячні – деякі з них скаржилися, що вони стали ряснішими, ніж зазвичай. Також дівчата розповіли, що у них посилилися спазми й больові відчуття у молочних залозах.

Найпоширеніші скарги учасників акції:

головний біль,

діарея,

нудота,

проблеми з психічним здоров’ям.

Про подібні симптоми журналістам розповідали учасники та учасниці протестів у Сіетлі, Міннеаполісі й Рочестері.

Ця робота — важливий внесок в наукові дослідження наслідків застосування сльозогінного газу, які раніше були зосереджені на молодих чоловіках в армії та поліції,

– зауважив професор кафедри анестезіології в університеті Дьюка Свен-Ерік Джордт.

Дослідники стверджують, що результати дослідження спростовують твердження про несерйозність і короткостроковість негативних наслідків після застосування сльозогінного газу.