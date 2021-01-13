Станом на 13 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 897 людей. Всього за час пандемії одужало – 13772 військових. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 38 військовослужбовців.

Як змінилась ситуація в ЗСУ за добу На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 25 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 32 особи. Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці. Актуально Захворюваність зростає: за добу в Україні понад 6 тисяч хворих на COVID-19 За минулу добу зареєстровано 64 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізували 7 осіб. Куди госпіталізували військових: По 2 військовослужбовці у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" та 59 військовий мобільний госпіталь.

По 1 військовослужбовцю у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Маріупольський та Чернігівський військові госпіталі. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 57 людей. У яких регіонах проходять самоізоляцію військові: Одеська область – 12 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.

Київська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України.

Львівська та Вінницька області – по 8 військовослужбовців.

Хмельницька область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.

Миколаївська та Івано-Франківська область – по 2 військовослужбовці.

Дніпропетровська та Харківська область – по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України.

Луганська область – 1 військовослужбовець.

Житомирська область – 1 працівник ЗС України. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання. Зверніть увагу: Командування Медичних сил Збройних Сил України закликало військових дотримуватися правил карантину та особистої гігієни. Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).