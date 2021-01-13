У Збройних силах України понад 800 хворих на коронавірус
Станом на 13 січня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє – 897 людей. Всього за час пандемії одужало – 13772 військових. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 38 військовослужбовців.
Як змінилась ситуація в ЗСУ за добу
На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 25 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 32 особи. Про це інформує Командування медичних сил ЗСУ на своїй фейсбук-сторінці.
Актуально Захворюваність зростає: за добу в Україні понад 6 тисяч хворих на COVID-19
За минулу добу зареєстровано 64 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них до закладів охорони здоров'я госпіталізували 7 осіб.
Куди госпіталізували військових:
- По 2 військовослужбовці у Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" та 59 військовий мобільний госпіталь.
- По 1 військовослужбовцю у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Маріупольський та Чернігівський військові госпіталі.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 57 людей.
У яких регіонах проходять самоізоляцію військові:
- Одеська область – 12 військовослужбовців та 3 працівники ЗС України.
- Київська область – 7 військовослужбовців та 2 працівники ЗС України.
- Львівська та Вінницька області – по 8 військовослужбовців.
- Хмельницька область – 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України.
- Миколаївська та Івано-Франківська область – по 2 військовослужбовці.
- Дніпропетровська та Харківська область – по 1 військовослужбовцю та по 1 працівнику ЗС України.
- Луганська область – 1 військовослужбовець.
- Житомирська область – 1 працівник ЗС України.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, у них легкий перебіг захворювання.
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