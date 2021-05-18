Професор є одним із найвидатніших хірургів сучасності, йому доводилося оперувати як новонароджених, так і пацієнтів, яким майже 100 років. Щоденно він виконує унікальні операції: імплантація "штучного серця", застосування методики Impella, корекція складних вроджених вад серця. Пауль Фогт розповів про те, чому люди хворіють на серцево-судинні захворювання, що потрібно робити, щоб зменшити ризики та з якими проблемами звертаються пацієнти з України.

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Високий тиск, ожиріння, куріння, цукровий діабет

ВООЗ попереджає, що кожен рік від серцево-судинних захворювань помирає 17,5 мільйонів. 80% передчасних інфарктів і інсультів може бути припинено. Який спосіб життя сприяє тому, щоб потрапити в групу ризику?



По-перше, що варто виключати, і є факторами ризику, що можуть посилювати ці стани: високий тиск, ожиріння, куріння, цукровий діабет. Це те, що треба виключати й що призводить до такої великої смертності. По-друге, є речі, які покращують прогноз. Зокрема, це спортивний образ життя. На мою думку, до цього треба привчати з дитинства.

Тобто діти, які ведуть активний образ життя та займаються спортом з ранніх років привчаються до такого життя, і це допомагає запобігти серцево-судинним хворобам у майбутньому.

Ви також засновник фонду, який працює в країнах з низьким і середнім рівнем доходу. Понад 75% випадків смерті припадає саме на ці країни, якщо вірити ВООЗ. Що впливає на такий високий відсоток?



У першу чергу це обумовлено тим, що бідний прошарок людей не може себе забезпечити якісною їжею. Дешева їжа, як правило,- жирна, наприклад, той самий фаст-фуд. Така їжа дуже погано впливає на стан судин. По-друге, бідні люди завжди живуть у своєрідній "гонці" за буденними проблемами та стресами. І немає часу, щоб щось почути й прочитати нове, щоб пройти обстеження, де треба. І це також в тому числі приводить до того, що вони недоотримують медичні послуги та у них немає можливості їх отримати. Від цього вони страждають.



А показник серцево-судинних захворювань в країнах із високим рівнем доходу, росте чи знижується?



У розвинених країнах він знижується, а в тих, які розвиваються – росте.

Фото Аліни Туришин, 24 канал

Багато українців просто лікуються лише таблетками й не поспішають робити комплексні огляди? У чому мінуси такої стратегії?

На мою думку, немає значення, чи п’є людина таблетки вдома чи йде на огляд до лікаря. Тобто, огляд не дає гарантію тому, що буде з людиною через 6 років. У розвинених країнах у людей змінений образ мислення відносно стилю життя.

Тобто, здоровий образ життя – це інвестування у своє майбутнє. Статистично, в середньому повноцінний образ життя та з правильним харчуванням додає людині 10-15 років. Тому середній показник тривалості життя у нас більший десь на 18 років, ніж в Україні.

Ми з дитинства привчені, що, наприклад, яблука – це добре, а жарений баран щовечора – це погано. Курити – теж погано, треба вести активний образ життя, – так ростуть наші діти. Це і є стиль життя. Якщо себе до цього привчити, то це хороша інвестиція. Тобто, питання не в тому пити таблетки чи сходити до лікаря, до лікаря то треба сходити, але це не допоможе.



З якого віку варто починати робити щорічні огляди, здавати аналізи й робити кардіограму?



Якщо у вас здоровий образ життя і немає ніяких скарг, то не потрібно ходити до лікаря.



А як щодо людей старшого віку або тих, які можуть не знати про певні симптоми?



Люди, які старші 35 років, мають ризик раптової смерті від серцево-судинних захворювань. Є таке поняття, як "стрес-тест", який показує приховані симптоми й робить їх явними. Але, якщо людина робить фізичні навантаження й веде здоровий образ життя, то це не потрібно. Якщо людині буде погано, то вона сама прийде до лікаря. Якщо людина прийде до лікаря і зробить кардіограму – частіше за все вона нічого не покаже й ні від чого не захистить. Це не є якийсь порятунок. А стрес-тест так, це те, що я б рекомендував. Стрес-тест, це коли людина приходить до лікаря, сідає на велосипед і крутить. Фізичне навантаження може показати якісь приховані симптоми: біль в серці, порушення ритму.



Як розпізнати серцевий напад і чим допомогти до приїзду бригади швидкої?



Серцевий напад, або як ще називають серцева атака частіше за все – це гострий біль. І у звичайних амбулаторних умовах навіть вдома немає тих засобів, які могли б людині добре допомогти. Тому, якщо є гострий біль в серці, треба терміново попасти до лікаря. Вдома можна допомогти таблеткою нітрогліцерину, якщо вона є, але це не лікування.

"Важливо подивитися 100-1000 пацієнтів для того, щоб потім зробити свій практичний внесок у роботу"

Українські лікарі кажуть, що в Європі ситуація краща завдяки технологіям лікування - стентуванню, діагностиці та УЗД клапанів серця. Що ви можете розповісти про технології у Швейцарії? Які методи ви привезли в Україну?

Всесвітньовідомий інтервенційний кардіолог, який постійній основі співпрацює з Центром дитячої кардіології та кардіохірургії Лікар Левіс, який сьогодні також перебуває у лікарні, був одним зі співзасновників перкутанних втручань, які полягають в тому, що через невеликий провідник дивишся прохідність серця і потім їх стентують, якщо це потрібно. І цей доктор Левіс привіз в Україну 40-річний досвід, власне він і був винахідником цього методу.

Тому що цей досвід і будь-який інший – це одна з найважливіших складових медичної практики. Дуже важливий саме практичний досвід, неможливо дізнатися все виключно із книжок та літератури. Важливо подивитися 100-1000 пацієнтів для того, щоб потім зробити свій практичний внесок у роботу, яку ти робиш і власне цей практичний досвід доктор Левіс і передав лікарям Центру.

П'єр Левіс Є співзасновником і головним консультантом серцево-судинного центру швейцарської клініки "Klinik in Park" (Цюрих, Швейцарії). Член наглядової ради благодійної організації EurAsia Heart Foundation. Почесний професор Медичного університету в Yangon, Myanmar. Під його керівництвом впроваджуються новітні методики надання допомоги пацієнтам високого ризику, доцільність інтервенційного або хірургічного лікування, які раніше ставилися під сумнів. Він один із родоначальників методу балонної ангіопластики коронарних артерій, провів десятки найскладніших операцій і діагностував серцево-судинні захворювання у сотень українців.

Це була кардіологічна частина. Що стосується кардіохірургічної, то я привіз і поділився своїм досвідом кардіопротекції під час хірургічного втручання, тобто це методика, яка захищає міокард від пошкодження. Також реконструктивні операції на митральному клапані, оперативні втручання на аортальному клапані. Деякі методики є авторські.

Серцево-судинний хірург Пауль Фогт проводить операцію / Фото Аліни Туришин, 24 канал

З якими проблемами найчастіше до вас звертаються пацієнти в Україні?



Я консультую та оперую пацієнтів з України різного віку, починаючи від новонароджених і закінчуючи пацієнтами, яким понад 90 років. Найстаршому пацієнту, якого я оперував у клініці в Україні, було понад 84 роки. У клініці у Швейцарія я оперував пацієнта понад 90 років. Найчастіше звертаються з приводу ускладнень, які виникають внаслідок проблем з аортальним клапаном. Також часто консультую пацієнтів, у яких є питання з приводу гіпоплазії лівого шлуночка серця. Весь спектр запитань, які можуть виникати у пацієнта чи лікаря з України, я намагаюсь проконсультувати.

Серцево-судинний хірург Пауль Фогт проводить операцію / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Які операції виконали сьогодні в Україні?



Я разом зі спеціалістами Центру Глібом Ємцем та Андрієм Цвиком виконали пластику мітрального клапана серця з імплантацією штучних хорд на передню та задню стулки. Пацієнту 60 років, у 2014 році під час профілактичного огляду в кардіолога йому було діагностовано мітральну вада, пов’язану із підвищеною мобільністю однієї зі стулок клапана. Це стан, при якому з’являється зворотній потік крові з лівого шлуночка до лівого передсердя внаслідок неправильного закриття стулок мітрального клапана.

Чому важливо вчасно лікувати таку проблему: вона викликає збільшення порожнини передсердя, розширення діаметру клапана та призводить до порушень ритму, які можуть бути життєво загрозливими.

Операція пройшла успішно, вже за 2 години після операції пацієнт у ясній свідомості спілкувався зі своїми родичами через відеозв’язок. Окрім того, була ще одна складна операція з заміни частини аорти (інфраренальної) у пацієнта, якого раніше вже було прооперовано з приводу серцевої патології. Пацієнт успішно прокинувся і зараз у гарному настрої мріє про літні подорожі. І це прекрасно, адже завдяки хірургічній операції життю пацієнта вже ніщо не загрожує. Хоча аневризма аорти – це одна з найпідступніших патологій: аневризми аорти становлять великий ризик для здоров’я, оскільки в будь-який момент вони можуть розірватися.

Серцево-судинний хірург Пауль Фогт проводить операцію / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Як змінилися підходи до діагностики та лікування після COVID-19?



На жаль, з COVID-19 пов’язана така ситуація, що пацієнти з серцево-судинними хворобами, побоюючись того, що звертаючись до лікаря вони можуть отримати коронавірус. Тому люди все частіше залишаються вдома і намагаються себе відокремити від суспільства для того, щоб не підхопити вірус. Це відіграє погану роль в тому плані, що кількість планових консультацій, кількість вчасного звернення до лікаря зменшилися.

Тобто, люди, які мають хронічні чи будь-які інші хвороби серця, знаходяться у загрозливій ситуації через те, що вони можуть бути недіагностованими вчасно. Це призводить до того, що пацієнти часто потребують невідкладної реанімаційної допомоги, перебуваючи поза межами госпіталю. Це ускладнює допомогу і вчасне оперативне реагування на проблеми з серцем. В перспективі, багато пацієнтів матимуть загрозу життю і потребуватимуть препарат "екмо".

Потрібно вчасно звертатися до лікаря, незважаючи на пандемію. Підходи до діагностики серцево-судинних проблем та їх лікування, як і раніше, засновуються на принципі: найкраща профілактика – це вчасна діагностика. Через пандемію ми спостерігаємо збільшення кількості ускладнень: венозних тромбоемболізмів (в тому числі тромбоемболію легеневої артерії), запальних захворювань серця (міокардитів), перикардитів тощо. Головною особливістю діагностики серцево-судинних захворювань в епоху COVID-19 є те, що навіть в абсолютно здорових людей після хвороби необхідно запідозрити і виключати розвиток ускладнення з боку серця.

"Таку велику кількість випадків я не міг уявити"

Співробітники Вашого Фонду за 10 років роботи врятували сотні дітей в різних країнах. Які найскладніші випадки Вам зустрічалися?



Фонд "Євразія" – це міжнародний фонд і опікується лікуванням, діагностикою та профілактикою серцево-судинних патологій особливо вроджених у багатьох країнах світу. Тому за історію існування даного фонду я побачив різноманітну кількість складних випадків, які були пов’язані в тому числі й з анатомічними змінами, які були з раннього періоду новонародженості, але чомусь з певних причин вони не були вилікувані одразу. Й анатомічна вада розвитку у дитини отримувала хронічний перебіг. Таким чином, випадки бувають дійсно дуже складні, коли хронізація вродженої вади серця відбувається – це дуже складно і для лікування і для вирішення тактики лікування. Я допомагаю таким дітям, і таку велику кількість випадків я не міг уявити, що побачу у своїй практичній діяльності. У себе в клініці таких пацієнтів я не бачив, але бачив їх в різних країнах світу.

Серцево-судинний хірург Пауль Фогт проводить операцію / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Які серцеві хвороби найпопулярніші серед дітей?



Частота вроджених вад серця достатньо висока і в середньому становить приблизно 0,8-1,2% від усіх новонароджених. Якщо брати у сукупності всі вади розвитку, то дефекти серця складають десь 30%. Більшість вроджених вад серця з'являються на 3-8 тижні ембріонального розвитку. Їх можна діагностувати ще до народження дитини під час пренатального скринінгу. Але деякі патології розвиваються і на 2-3 місяці життя. Всього існує понад 35 основних видів вроджених вад, більшість з яких зустрічається вкрай рідко. Найбільш поширеними є: дефект міжпередсердної перегородки, дефект міжшлуночкової перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти, тетрада Фалло. Окрім того, існують ще й набуті вади серця, які можуть розвинутися в будь-якому віці.