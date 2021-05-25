Здоров'я щитоподібної залози: що треба знати про метелик на шиї

Щорічно 25 травня у світі відзначають День щитоподібної залози. Що треба знати про орган, як піклуватись про його здоров'я та коли варто звернутись до лікаря, щоб налагодити роботу щитоподібної залози.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, захворювання щитоподібної залози займає перше місце серед ендокринних захворювань. Більшість захворювань ендокринної залози виліковні, а досить часто їх можна попередити.

До теми Як правильно здавати аналізи на гормони

Що таке щитоподібна залоза

Щитоподібна залоза – маленький 25 – 30-грамовий орган, який розташований на шиї, за формою орган нагадує метелика. Орган відіграє надзвичайно важливу роль в життєдіяльності організму: виробляє гормони, які регулюють обмін речовин, зокрема тироксин та трийодтиронін.



Щитоподібна залоза нагадує метелик, його вага 20 – 30 гм / Фото Getty Images

Тироксин та трийодтиронін містять йод, тому так важливо споживати його з їжею. Якщо виникає нестача йоду, щитоподібна залоза збільшується, але не може виробити достатню кількість гормонів.

Що таке гормони? Гормони — це речовини, що виділяються в ендокринній залозі чи іншому органі із ендокринною функцією, наприклад, жировій тканині, а діють по всьому організму. Якщо гормону забагато чи замало або рецептори його не сприймають, то говорять про гормональні порушення. Можна мати, наприклад, нормальний рівень гормону росту, але неробочі рецептори і, як наслідок — непропорційний розвиток.

Як розпізнати проблеми з щитоподібною залозою

Недостатнє вироблення гормонів ЩЗ

Втома, нестача сил, сонливість або безсоння, депресія або емоційна лабільність, погіршення пам'яті – усе це може бути проявами нестачі в організмі йоду – головного мікроелемента, що необхідний для здоров'я щитоподібної залози.

Саме йодний дефіцит – один із винуватців захворювань щитоподібної залози. Кожен третій з нас, страждає від нестачі йоду, відтак страждає на проблеми з роботою щитоподібної залози.

Гормони щитоподібної залози впливають на такі процеси:

Джерело: блог Уляни Супрун

інтенсивність обміну речовин і поглинання в кишківнику;

адаптацію до температури довкілля;

контролюють рівень холестерину;

регулюють роботу серця і периферичних судин;

ріст і формування скелету та м'язів (разом із соматотропіном);

покращують поглинання кисню тканинами;

ініціюють розпад жирів та вуглеводів;

визначають інтелектуальний розвиток дітей та емоційну стабільність дорослих.

Підвищений рівень гормонів ЩЗ

Водночас в організмі може бути і надлишок йоду та тиреоїдних гормонів. Це може виникати через запалення залози, або якщо з'являються власні антитіла до рецептора тиреотропного гормону (ТТГ).

Роботу щитоподібної залози контролює гіпофіз, який виробляє тиреотропний гормон (ТТГ).

ТТГ – що треба знати про гормон ТТГ — це гормон гіпофізу, і саме його рівень визначає, скільки тироксину слід виділити щитоподібній залозі. Антитіла імітують дію гормону, тож залоза продукує тироксин в надлишку.

У разі, якщо в організмі продукується забагато тиреоїдних гормонів, це теж погано позначається на здоров'ї людини і виникає таке захворювання, як гіпертиреоз.

Симптоми гіпертиреозу такі:

роздратованість та знервованість;

надмірна пітливість;

тремтіння, втрата ваги або нездатність її набрати;

набряклість щитоподібної залози;

тахікардія;

тонка, волога шкіра та нерівномірний ріст волосся;

порушення сну.

Важливо знати, що гіпотиреоз – це не захворювання, це симптом, викликати який можуть різні стани.

Зазвичай гіпотиреоз розвивається впродовж кількох місяців, а може виникати раптово чи розвиватися протягом кількох років (автономний вузол, токсичний вузловий зоб).

Гіпотиреоз може мати транзиторний характер і проходити самостійно (підгострий або післяпологовий тиреоїдит), чергуватися з періодами ремісії (дифузний токсичний зоб).

Інші проблеми щитоподібної залози

Менш поширеними захворюваннями щитоподібної залози є: рак щитоподібної залози, тиреоїдит – запалення щитоподібної залози, аутоімунний тиреоїдит (АІТ) – хронічне захворювання щитоподібної залози, при якому відбувається руйнування її клітин під впливом імунної системи.

При коливаннях гормонів щитоподібної залози:

порушується менструальний цикл та овуляція,

розвивається безпліддя,

невиношування вагітності,

знижується лібідо.

Недостатня продукція гормонів щитоподібної залози у вагітної загрожує порушеннями формування центральної нервової системи у дитини, тому необхідно перевіряти щитоподібну залозу вагітним жінкам у першому триместрі вагітності.

До слова, варто перевірити стан щитоподібної залози також у тому випадку, якщо маєте проблеми з вагою: схудненням чи навпаки неможливістю набрати вагу.

Недостатня кількість гормонів щитоподібної залози сповільнює наш метаболізм і навпаки – надлишок вироблення гормонів щитоподібної залози – пришвидшують метаболізм.

Референтні показники лабораторії нормального рівня ТТГ – 0.4 – 4. Це норма для популяції віком від 10 років до 110 років.



Потрібні аналізи для діагностики стану щитоподібної залози визначає лікар / Фото Getty Images

Як уникнути захворювань щитоподібної залози

Передусім, слід пам'ятати, що денна норма йоду становить 150 – 300 мкг. Змініть звичайну сіль на йодовану.

Споживайте природні джерела йоду – морепродукти, особливо морську капусту (жоден інший продукт не містить стільки йоду). Корисними також будуть біла риба, овочі (картопля, редиска, часник, буряк, спаржа, зелена цибуля, щавель та шпинат), фрукти (банани, апельсини, лимони, дині, ананаси та хурма), яйця, яловичина та волоські горіхи.

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Проходити регулярну діагностику. Щоб перевірити стан щитоподібної залози, варто здати аналіз на рівень тиреотропного гормону (ТТГ).

Вагітним та молодими матерям варто приймати добавки йоду (норму визначає лікар).