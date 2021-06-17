У нього було 90% легеневої інфекції. Під час діагностики у його легенях виявили зелений грибок, який відрізняється від мукормікозу або чорного грибка, – повідомили представники місцевих органів охорони здоров’я.
Вони зазначили, що це, можливо, перший випадок захворювання на аспергільоз у країні. У чоловіка спостерігалися кровотеча з носа, підвищення температури, слабкість і втрата ваги.
Спершу медики запідозрили у чоловіка мукормікоз (чорний грибок), однак в ході обстеження з'ясувалося, що це варіант грибкового захворювання аспергільоз – "зелена цвіль".
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