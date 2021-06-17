Зелена цвіль: в Індії з'явився "новий" тип постковідного грибка

В Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом, який ще називають зеленим грибком.
Випадок інфікування зеленим грибком виявили в Індорі (штат Мадхья-Прадеш). 34-річного чоловіка госпіталізували до лікарні в Мумбаї.
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У нього було 90% легеневої інфекції. Під час діагностики у його легенях виявили зелений грибок, який відрізняється від мукормікозу або чорного грибка,
– повідомили представники місцевих органів охорони здоров’я.
Вони зазначили, що це, можливо, перший випадок захворювання на аспергільоз у країні. У чоловіка спостерігалися кровотеча з носа, підвищення температури, слабкість і втрата ваги.
Спершу медики запідозрили у чоловіка мукормікоз (чорний грибок), однак в ході обстеження з'ясувалося, що це варіант грибкового захворювання аспергільоз – "зелена цвіль".Аспергільоз – це захворювання органів дихання тварин і людей, яке спричинює пліснявий гриб Aspergillus niger з роду аспергіл.
Водночас в Індії поширюється грибкове захворювання, відоме як "чорний грибок" – мукормікоз.
Що таке "Мукормікоз"
- Мукормікоз – це ускладнення, викликане грибковою інфекцією.
- Хвороба розвивається у тих людей, які контактують з грибковими спорами в навколишньому середовищі. Або ж після того, як грибок проникає в шкіру через поріз, подряпину або опік.
- Найнебезпечнішим ця хвороба є для діабетиків та для людей з заниженим імунітетом.
- Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус. Це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини.