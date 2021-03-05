Зелений чай може врятувати обличчя дітей з синдромом Дауна

Вчені з США, Бельгії та Іспанії зробили дивовижне відкриття. Вони з'ясували, що додавання екстракту зеленого чаю в раціон дітей з синдромом Дауна може вберегти від патологічної зміни рис обличчя.

Нове дослідження вчених з університетів Центральної Флориди (США) і Барселони, Барселонського інституту науки й технологій (Іспанія) і Центру молекулярної візуалізації дрібних тварин (Бельгія) демонструє, що екстракт зеленого чаю допомагає випередити зміни рис обличчя у дітей з синдромом Дауна.

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Щоправда, його потрібно включати в дієту лише до 3 років. Після цього віку екстракт не принесе очікуваних результатів.

Але вчені наголосили, що при цьому висока концентрація епігаллокатехін-3-галлата (який міститься у зеленому чаї) може пошкодити або порушити розвиток кісток і самої дитини.

Як проводилось дослідження

Перша частина дослідження проводилася на мишах. А друга вже на двох групах дітей. Одні мають синдром Дауна, а інші ні.

Під час дослідження на гризунах "терапія" зеленим чаєм почалася ще до народження дитинчат. У питну воду матерів додавали високі дози екстракту чаю, потім поїли ним їхніх дітей.

У підсумку 60 відсотків народжених мишенят з синдромом Дауна мали таку ж або майже таку ж форму морди, як і здорові гризуни з контрольної групи.

Але при високих концентраціях екстракту зеленого чаю результати були не однозначні. В деяких випадках форма морди спотворювалася. Причому не лише у дитинчат з синдромом Дауна, а й у здорових мишенят.

Що сказало дослідження на дітях

У другій частині дослідження взяли участь 287 дітей віком від 0 до 18 років. Перед початком роботи всіх дітей сфотографували під різними кутами й виміряли параметри їхніх облич.

Вченим вдалося домогтися того, що у хворих дітей, які отримували адекватні дози екстракту зеленого чаю від 0 до 3 років, змінювалися риси обличчя. Вони ставали більш подібними на ті, які у здорових дітей.

В групі підлітків цей ефект не спостерігався. Це пов'язано з тим, що основні риси обличчя закладаються до 3 років і череп росте дуже швидко. Після цього його зростання сповільнюється.

Попри позитивні результати, вчені закликають ставитися до них з обережністю, адже це лише попередні дослідження. Автори роботи підкреслили, що для того, аби оцінити вплив зеленого чаю на організм маленьких дітей, потрібно провести більше досліджень. Також необхідно визначити оптимальну дозу, аби не викликати протилежний ефект.