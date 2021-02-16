Дослідники встановили, що антиоксидант, який міститься в зеленому чаї, може підвищувати рівень p53 – природного протиракового білка, відомого як "хранитель геному". Він має здатність відновлювати пошкодження ДНК або знищувати ракові клітини.

Мутації в p53 виявляють більш ніж у 50% випадків раку людини. Але у зеленому чаї є антиоксидант EGCG, який може посилювати протиракову активність цього білка.

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Вчені виявили раніше невідому пряму взаємодію між ними, що вказує на новий шлях розробки протиракових ліків.

Наша робота допомагає пояснити, як EGCG може посилювати протиракову активність p53, що відриває двері до розробки ліків з EGCG-подібними сполуками,

– йдеться в повідомленні вчених.

Що варто знати про білок p53

P53 виконує декілька добре відомих протиракових функцій, враховуючи зупинку росту клітин для відновлення ДНК, активацію відновлення ДНК і запуск запрограмованої загибелі клітин, яку називають аптиозом.

Один кінець білка, відомий як N-кінцевий домен, має гнучку форму. Отже, потенційно може виконувати кілька функцій в залежності від його взаємодії з декількома молекулами.

Натомість EGCG – це природний антиоксидант. Він вдосталь міститься в зеленому чаї.

Команда дослідників виявила, що взаємодія між EGCG і p53 оберігає білок від деградації.