Президент України Володимир Зеленський анонсував Всеукраїнський форум "Україна 30". Під час нього експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі питання громадян.

Джерело: телеграм Володимира Зеленського

На своїй сторінці у телеграмі Володимир Зеленський повідомив, що Всеукраїнський форум "Україна 30" проходитиме у Києві з 8 до 10 лютого.

До теми В Україні всього 2 030 нових хворих на COVID-19, але понад тисяча госпіталізованих

Президент зауважив, що COVID-19 "суттєво перекроїв наше життя". Він додав, що сама пандемія, як і формування колективного імунітету, непросте завдання для кожної країни. Тож закликав українців до суспільного діалогу.

Володимир Зеленський “Як нам вийти переможцями в цій незвичній битві? Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу – свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних? Очевидно, що й сама пандемія, і вакцинація як один з обов’язкових елементів формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України. Викликів і питань дуже багато. Всі вони варті змістовної розмови, активного суспільного діалогу".

Коронавірус в Україні: що відомо

Джерело: фейсбук Максима Степанова

За минулу добу, 31 січня, в Україні виявили 2 030 інфікованих коронавірусом. До лікарень госпіталізували 1 103 хворих.

За цей самий період з життя пішов 61 пацієнт. Натомість 1 131 людину виписали.

Тестування в країні залишається на дуже низькому рівні. Впродовж 31 січня в Україні провели всього 12 825 тестів на коронавірус. 9 873 з них методом ПЛР, а ще 2 952 – методом ІФА.