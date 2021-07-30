Виплати медпрацівникам

Мовилося і про грошове забезпечення співробітників медичних закладів. Так, як зазначив Данілов, президент Володимир Зеленський доручив розв'язати це питання.

Увага РНБО провела виїзне засідання: що вирішили

Річ у тім, що у деяких регіонах лікарі отримуються виплати, в других же – фіксується заборгованість.Секретар ради нацбезпеки і оборони пояснив, що мовилося не лише про розв'язання проблеми із лікарями.

Олексій Данілов "Акцент був зроблений на всьому медперсоналі, на якому зараз дуже велике навантаження. Від 1 січня 2022 року є указ президента про максимально можливе збільшення медичного забезпечення. Крім того, мовилося про сучасні лікарні, сучасні центри медичного обслуговування населення".

Питання охорони здоров'я

Ще одне з питань, яке розглядали на виїзному засіданні РНБО – це питання охорони здоров'я та забезпечення українців невідкладною медичною допомогою.

В березні 2020 року ми ухвалювали відповідне рішення і пан міністр (очільник МОЗ Віктор Ляшко — 24 канал) звітував про виконання цього рішення,

– сказав Данілов.

Крім цього, на засіданні обговорювали, як підготувати вітчизняну систему охорони здоров'я до тих викликів, "які можуть очікувати не лише Україну, але і увесь світ".

Довідка. Вперше в історії засідання РНБО провели не у Києві. Цього разу політики зібралися на Донбасі. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов зазначив, що вдалося розглянути 8 питань.