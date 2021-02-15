Володимир Зеленський 15 лютого зустрівся з керівництвом Управління охорони здоров'я Дубая. За результатами зустрічі, президент доручив створити робочу групу між Україною та ОАЕ для співпраці в питанні вакцинації проти COVID-19.

Президент поручив завдання Міністерству охорони здоров'я та Міністерству закордонних справ. Робоча група потрібна для співпраці та обміну досвідом з еміратською стороною в питаннях, пов'язаних з вакцинацією проти COVID-19.

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Що ще обговорили під час зустрічі

Під час зустрічі Володимира Зеленського проінформували про заходи, яких вживають в Об'єднаних Арабських Еміратах для протидії пандемії коронавірусу. Мовиться про:

значне збільшення можливостей для тестування;

заходи безпеки в лікарнях та школах;

стратегію вакцинації й доступність для населення, яких безкоштовно щепитимуть.

Президент України відзначив спільні підходи України й ОАЕ щодо боротьби з поширенням недуги. Він також розповів, як наша держава протидіє пандемії коронавірусу і допомагає в цьому іншим країнам.

Ми допомогли багатьом країнам Європи на початку пандемії, відправляли дезінфектори. Ми направляли наших лікарів в Італію,

– зауважив він.

Крім цього, президент підкреслив, що в Україні – один з найнижчих відсотків смертності у Європі. Однак додав, що без вакцин не можна повністю побороти захворювання.

«Ми повинні отримати цього місяця перші вакцини та розпочати вакцинацію. Ми уклали перші контракти. І ми хотіли б пришвидшити терміни вакцинації", – повідомив очільник держави.

Довідка. Володимир Зеленський та його дружина Олена 13 лютого прибули з першим офіційним візитом в Об'єднані Арабські Емірати. Президент вже підписав низку важливих двосторонніх домовленостей. Наприклад, відтепер в ОАЕ визнаватимуть чинними українське водійське посвідчення.

Що відомо про вакцинацію в Україні: коротко

13 лютого головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що перша партія вакцини прибуде в Україну вже наступного тижня. Мовиться про препарат від AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов вже назвав вакцинацію проти коронавірусу – наймасштабнішою в історії України.

Загалом Україна отримає препарати від 4 компаній: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac і Novavax.



5 етапів вакцинації проти COVID-19 / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу