Для деяких категорій населення медогляд буде обов'язковим кожного року. Про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна".

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Держава може зекономити гроші та врятувати громадян

Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, що 18 червня президент підписав указ про підвищення зарплат медикам. Наразі це питання доручили реалізувати Кабміну.

В Україні запрацювали електронні лікарняні

Раніше в Україні запрацювали електронні лікарняні. На такий формат роботи всі медзаклади мають перейти вже з 1 вересня 2021 року. У Мінцифри наголосили, що лікарняні щороку коштували державі 18 мільярдів гривень. Частину лікарняних видавали людям, які були здорові.

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Електронний лікарняний, згідно з правилами, матиме фіксований термін. Адже для кожної хвороби є відповідний протокол.