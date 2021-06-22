Обов'язкове обстеження: Зеленський ініціює регулярні перевірки здоров'я населення

Президент Зеленський заявив, що в Україні введуть обов'язкове медичне обстеження для осіб старших ніж 55 років. Стан свого здоров'я українці перевірятимуть щодва роки.

Для деяких категорій населення медогляд буде обов'язковим кожного року. Про це глава держави заявив під час форуму "Україна 30. Здорова Україна".

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Держава може зекономити гроші та врятувати громадян

Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів,

– сказав Зеленський.

Зазначимо, що 18 червня президент підписав указ про підвищення зарплат медикам. Наразі це питання доручили реалізувати Кабміну.

В Україні запрацювали електронні лікарняні

Раніше в Україні запрацювали електронні лікарняні. На такий формат роботи всі медзаклади мають перейти вже з 1 вересня 2021 року. У Мінцифри наголосили, що лікарняні щороку коштували державі 18 мільярдів гривень. Частину лікарняних видавали людям, які були здорові.

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Електронний лікарняний, згідно з правилами, матиме фіксований термін. Адже для кожної хвороби є відповідний протокол.