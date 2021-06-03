Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі 24 каналу заявив, що в Україні, як і в усіх інших цивілізованих країнах, дуже жорстко контролюють вакцинацію громадян від коронавірусу.

Як це було вперше На Донбасі Зеленського вакцинували від COVID-19

Друге щеплення Зеленського

Він наголосив, що президент держави не може бути винятком з цих правил. Адже є чітко визначений графік – "через скільки днів після першої дози вакцини людина може отримати другу дозу".

У випадку з Володимиром Олександровичем цей графік був дотриманий так, як і з будь-яким іншим громадянином,

– зазначив Подоляк.

За його словами, окремих повідомлень у ЗМІ щодо цього не було, бо це "абсолютно прогнозована і суворо формалізована річ". Водночас радник глави ОП нагадав, що суспільство бачило, коли та в яких умовах президент отримав першу дозу вакцини.

Цього разу вакцинація відбулася в амбулаторії на території Офісу Президента.

Вакцинація президента першою дозою: основне

Першу дозу вакцини від коронавірусу Зеленський отримав 2 березня препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.

Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас.

Темпи вакцинації в Україні

До кінця 2021 року поставки в рамках COVAX дозволять охопити щепленнями до 20% населення України – 8 мільйонів людей.

Загалом в країні від COVID-19 вже повністю імунізували понад 138 тисяч людей. Протягом 2 червня щеплення отримала 34 481 людина.

Від початку кампанії вакцинували 1 076 795 людей, з них отримали дві дози – 138 090.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал