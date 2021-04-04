Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо плану вакцинації проти COVID-19. Згідно з ним, до кінця 2021 року щеплення в Україні отримає більшість дорослого населення.

Відповідно до рішення РНБО від 2 квітня Кабмін повинен забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19. Для цього в урядовців є 7 днів.

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В указі мовиться про те, що епідемічна ситуація через поширенням в Україні COVID-19 набула надзвичайно загрозливого характеру для життя і здоров'я населення.

Доручення для Кабміну

Встановити мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначити джерела та строки постачання вакцин для профілактики COVID-19.

Визначити осіб, відповідальних за реалізацію плану, який передбачає щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року.

Сприяти проведенню переговорів з виробниками вакцин проти коронавірусу COVID-19.

Активізувати переговори щодо залучення міжнародної технічної допомоги для реалізації кампанії з вакцинації в Україні.

Доручення для МОЗ

Вжити невідкладних дієвих заходів щодо постачання в Україну необхідної кількості вакцин. Мовиться про максимально стислі терміни.

Забезпечити доступ населення до вакцинації та проведення ефективної інформаційно-роз'яснювальної роботи.

Вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності співпраці з міжнародною спільнотоб щодо постачання вакцин в Україну доручили Міністерству закордонних справ.

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