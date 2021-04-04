Зеленський підписав указ про Національний план вакцинації від COVID-19

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО щодо плану вакцинації проти COVID-19. Згідно з ним, до кінця 2021 року щеплення в Україні отримає більшість дорослого населення.
Відповідно до рішення РНБО від 2 квітня Кабмін повинен забезпечити розробку та затвердження Національного плану вакцинації проти COVID-19. Для цього в урядовців є 7 днів.
Зверніть увагу Чи буде достатньо другої дози вакцини проти коронавірусу: відповідь Ляшка
В указі мовиться про те, що епідемічна ситуація через поширенням в Україні COVID-19 набула надзвичайно загрозливого характеру для життя і здоров'я населення.
Вжити невідкладних заходів щодо підвищення ефективності співпраці з міжнародною спільнотоб щодо постачання вакцин в Україну доручили Міністерству закордонних справ.
Новина доповнюється….