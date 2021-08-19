Зеленський підписав указ про реформу охорони здоров'я: що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав указ, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про стан національної системи охорони здоров'я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою".

Відповідний указ №369 / 2021 і зазначене рішення Ради було оприлюднено на сайті глави держави.

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Тепер уряд повинен до 1 грудня 2021 року розробити і затвердити Стратегічний план розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року: визначити терміни, відповідальних за виконання і чіткі механізми для забезпечення рівного доступу громадян України до своєчасної, безпечної і якісної екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, а також реабілітації у сфері охорони здоров'я.

Стратегічний план передбачає введення з 1 січня 2022 року:

індикаторів якості надання первинної медичної допомоги;

введення ключових показників ефективності для керівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

створення умов для можливості застосування міжрегіональних клінічних маршрутів пацієнта при наданні екстреної медичної допомоги.

Зміни в медичній освіті

Крім того, у стратегічному плані розвитку системи охорони здоров'я на період до 2030 року повинні передбачити забезпечення підготовки вишами за держзамовленням фахівців за такими напрямами, як "Бактеріологія", "Вірусологія", "Епідеміологія", "Клінічна лабораторна діагностика", "Лабораторна імунологія", "Мікробіологія і вірусологія".

Тарифи на медпослуги

У стратегічному плані має бути передбачено, зокрема, поетапне включення в тарифи на медпослуги вартості лікарських засобів, медвиробів і витратних матеріалів, необхідних для надання медпослуг в рамках програми медичних гарантій в установах охорони здоров'я будь-якої форми власності, які зараз закуповуються централізовано шляхом коштів інших програм держбюджету.

Має бути опрацьовано питання про доцільність об'єднання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в один вид - спеціалізована медична допомога.

Протидія самолікуванню

Також уряду доручено вжити заходів для мінімізації шкідливого впливу самолікування на здоров'я, зокрема шляхом встановлення до 1 січня 2024 року мораторію на поширення в теле-, радіопередачах, засобах масової інформації будь-яких відомостей рекламного характеру про лікарські засоби, медичні вироби, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.

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