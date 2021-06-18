Президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення зарплат медиків, який встановлює мінімальні зарплати для медичного персоналу та лікарів.

Володимир Зеленський заявив під час привітання до Дня медика, що документ встановлює орієнтир на мінімальні зарплати медикам.

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Не менше 13,5 тисяч грн для середнього медперсоналу та не менше 20 тисяч гривень для лікарів,

– сказав Зеленський.

Український президент додав, що його команда "зробить все, щоб збільшення зарплат було не лише на папері".

Зазначимо, що вчора, 17 червня, медпрацівники проводили акцію біля МОЗ, до них вийшов міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Медики поскаржились міністру на низькі зарплати та невиплату "коронавірусних" коштів. Основна вимога учасників акції було підвищення зарплат медсестрам щонайменше до рівня мінімальної зарплати, встановленої в Україні.

Учасники акції сказали, що мінімальна зарплата зараз становить 6 тисяч гривень, однак насправді медсестри отримують меншу суму – по 4,5 тисячі гривень.