Зеленський поговорив про вакцини з керівником Pfizer: деталі розмови

Джерело:Пресслужба президента України
Президент України Володимир Зеленський 8 лютого провів телефонну розмову з керівництвом фармацевтичної корпорації Pfizer.
Поговорив Зеленський із головою правління, головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою.
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Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій,
– констатував Зеленський.
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