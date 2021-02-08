Зеленський поговорив про вакцини з керівником Pfizer: деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого провів телефонну розмову з керівництвом фармацевтичної корпорації Pfizer.

Поговорив Зеленський із головою правління, головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Важливо Україна домовилася про постачання 4 вакцин від COVID-19, – Зеленський

Деталі розмови Зеленського та керівника Pfizer Бурли

Український президент поінформував про поточну епідемічну ситуацію в Україні та плани влади щодо розгортання вакцинації проти COVID-19. За словами Зеленського, забезпечення населення України безпечною сертифікованою вакциною є одним із пріоритетних завдань влади.

Також співрозмовники обговорили питання, пов'язані з укладенням контракту на постачання в Україну вакцини Pfizer/BioNTech у найкоротші терміни.

Голова правління Pfizer, зі свого боку, пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.

Дякуємо, що зробили все можливе, щоб пришвидшити постачання вакцини Pfizer до України. Ми готові створити всі необхідні умови для використання вакцини. COVID-19 все ще залишається головним викликом для світу. Ми високо цінуємо, що фармацевтичні компанії борються за нас на передовій,

– констатував Зеленський.

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Вакцинація в Україні: коротко

Володимир Зеленський готовий першим спробувати вакцину проти коронавірусу. Своїм прикладом він хоче довести українцям, що ліки безпечні.

Вакцинація має стати обов'язковою для людей певних професій. Насамперед мовиться про людей, які є держслужбовцями.



Як відбуватиметься вакцинація в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу