У нас – жодного летального випадку, – Зеленський про інформатаку на AstraZeneca
Президент Володимир Зеленський назвав інформаційною атакою чутки про ймовірний негативний вплив вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Україна наразі не буде призупиняти вакцинацію цим препаратом.
Джерело:24 канал
Під час пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою Зеленський заявив, що наразі немає доказів про смертність у світі, пов'язану із вакцинацією AstraZeneca.
До речі Італія та Франція заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca
Що сказав Зеленський про AstraZeneca
З 90 тисяч людей у нас – жодного летального випадку. Стосовно інформаційної атаки...Я сам вакцинувався цією вакциною. Нормально себе почуваю, це також факт,
– наголосив політик.
Крім того, Зеленський відзначив, що цей препарат – найдоступніший. Тому в України немає підстав, щоб призупиняти вакцинацію.
Що говорив про вакцину президент Литви
Водночас глава Литви Ґітанас Наусєда зауважив, що країна тимчасово зупинила щеплення вакциною AstraZeneca. Насамперед тому, що на неї звернули увагу інші країни. За словами політика, є репутаційна шкода та недовіра.
Однак Наусєда зауважив, що готовий прищепитися цією вакциною. Щоправда, в Литві є певний порядок вакцинації та немає привілейованих груп, тож він чекає своєї черги.
Що цьому передувало
- Одразу 11 європейських країн призупинили використання вакцини AstraZeneca через ймовірні побічні ефекти – утворення тромбів. Зокрема, Німеччина, Франція, Італія, Норвегія, Естонія, Латвія, Австрія, Данія, Литва, Люксембург та Румунія.
- Однак розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією, адже немає жодних доказів.
- До слова, Італія та Франція вже готові відновити вакцинацію препаратом.
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