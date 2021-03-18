Президент Володимир Зеленський назвав інформаційною атакою чутки про ймовірний негативний вплив вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Україна наразі не буде призупиняти вакцинацію цим препаратом.

Під час пресконференції з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою Зеленський заявив, що наразі немає доказів про смертність у світі, пов'язану із вакцинацією AstraZeneca.

До речі Італія та Франція заявили про готовність відновити вакцинацію AstraZeneca

Що сказав Зеленський про AstraZeneca

Президент відзначив, що в України поки що є єдина вакцина – індійський препарат Covishield, який виробляють за ліцензією Оксфорд / AstraZeneca. Глава держави додав, що при тому низькому рівні довіри населення, в Україні вже вакцинували близько 90 тисяч людей.

З 90 тисяч людей у нас – жодного летального випадку. Стосовно інформаційної атаки...Я сам вакцинувався цією вакциною. Нормально себе почуваю, це також факт,

– наголосив політик.

Крім того, Зеленський відзначив, що цей препарат – найдоступніший. Тому в України немає підстав, щоб призупиняти вакцинацію.

Що говорив про вакцину президент Литви

Водночас глава Литви Ґітанас Наусєда зауважив, що країна тимчасово зупинила щеплення вакциною AstraZeneca. Насамперед тому, що на неї звернули увагу інші країни. За словами політика, є репутаційна шкода та недовіра.

Однак Наусєда зауважив, що готовий прищепитися цією вакциною. Щоправда, в Литві є певний порядок вакцинації та немає привілейованих груп, тож він чекає своєї черги.

Що цьому передувало