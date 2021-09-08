Зеленський реанімував Координаційну раду з протидії COVID-19

Президент Зеленський 7 вересня видав указ, яким змінив склад Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19. Що цікаво, про цей орган суспільство нічого не чуло вже рівно рік.

З ради тільки тепер вивели не лише колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а ексглаву МОЗ Іллю Ємця. Можливо, зміна складу означатиме активізацію її роботи.

Варто знати Справжня кількість жертв COVID-19 може бути значно вищою за 4,5 мільйона, – The Economist

Президент змінив склад Координаційної ради з протидії коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський наказав вивести зі складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:

Колишнього главу МВС Арсена Авакова.

Колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Колишнього главу Міністерства охорони здоров'я Іллю Ємця.

Та колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Натомість у раді затверджені (або введені у її склад):

Олександр Кубраков – міністр інфраструктури.

Ігор Кузін – головний санітарний лікар.

Денис Монастирський – глава МВС.

Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних сил.

Та Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я України.

Указ президента є на сайті глави держави, чинності він набуває з моменту публікування.

Нагадаємо У 3 областях України занадто високі показники госпіталізацій через COVID-19

Координаційна рада з протидії COVID-19 – що це за орган

Координаційну раду з протидії COVID-19 при президентові України створили ще у березні 2020 року, також за розпорядженням Володимира Зеленського.

Вона мала б збирати інформацію про коронавірус від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ тощо.

А на засіданнях координувати роботу всіх державних структур, у компетенції яких є пов'язані з коронавірусом питання.

У підсумку рада мала б давати рекомендації ефективних заходів для протидії поширенню COVID-19 в Україні. Утім, суспільство насправді вкрай мало знає про функціонування цього органу.

А рівно рік тому, 7 вересня 2020 року, портал Statewatch опублікував офіційного листа з Офісу Президента, у якому вказано: Координаційна рада збирається за потреби, але протоколи засідань не веде.

Себто, чим достеменно займалася ця рада – ми не знаємо, як і того, чим вона буде займатися надалі.

Читайте також Світ вийшов на плато, – ВООЗ глобально оцінили ситуацію з COVID-19