Зеленський реанімував Координаційну раду з протидії COVID-19
Джерело:Офіс Президента
Президент Зеленський 7 вересня видав указ, яким змінив склад Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19. Що цікаво, про цей орган суспільство нічого не чуло вже рівно рік.
З ради тільки тепер вивели не лише колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а ексглаву МОЗ Іллю Ємця. Можливо, зміна складу означатиме активізацію її роботи.
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Президент змінив склад Координаційної ради з протидії коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський наказав вивести зі складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19:
- Колишнього главу МВС Арсена Авакова.
- Колишнього міністра інфраструктури Владислава Криклія.
- Колишнього главу Міністерства охорони здоров'я Іллю Ємця.
- Та колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.
Натомість у раді затверджені (або введені у її склад):
- Олександр Кубраков – міністр інфраструктури.
- Ігор Кузін – головний санітарний лікар.
- Денис Монастирський – глава МВС.
- Валерій Залужний – головнокомандувач Збройних сил.
- Та Віктор Ляшко – міністр охорони здоров'я України.
Указ президента є на сайті глави держави, чинності він набуває з моменту публікування.
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Координаційна рада з протидії COVID-19 – що це за орган
Координаційну раду з протидії COVID-19 при президентові України створили ще у березні 2020 року, також за розпорядженням Володимира Зеленського.
- Вона мала б збирати інформацію про коронавірус від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ тощо.
- А на засіданнях координувати роботу всіх державних структур, у компетенції яких є пов'язані з коронавірусом питання.
У підсумку рада мала б давати рекомендації ефективних заходів для протидії поширенню COVID-19 в Україні. Утім, суспільство насправді вкрай мало знає про функціонування цього органу.
- А рівно рік тому, 7 вересня 2020 року, портал Statewatch опублікував офіційного листа з Офісу Президента, у якому вказано: Координаційна рада збирається за потреби, але протоколи засідань не веде.
Себто, чим достеменно займалася ця рада – ми не знаємо, як і того, чим вона буде займатися надалі.
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