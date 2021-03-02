Чому Зеленський вакцинувався від COVID-19, якщо вже перехворів

Президента Володимира Зеленського вакцинували від коронавірусу під час робочої поїздки на Донбас. Він розповів, чому пішов на щеплення навіть після того, як перехворів на COVID-19.

Першу дозу щеплення індійською вакцини Covieshield Зеленський отримав у військовому мобільному госпіталі №59 у Сєвєродонецьку. Разом із президентом щепилися і українські захисники.

Нагадаємо На Донбасі Зеленського вакцинували від COVID-19

Чому Зеленський щепився, перехворівши на COVID-19

Глава держави відповів: незважаючи на те, що перехворів на коронавірус, все одно зробив щеплення. Бо, по-перше, має особистим прикладом мотивувати інших це робити.

По-друге, серед показань до вакцинації для Зеленського – низький рівень антитіл.

У мене, наприклад, антитіла дуже низькі, незважаючи на те, що після ковіду, як казали лікарі, буде зростання антитіл. У мене це зростання не відбулося,

– розповів Зеленський.

Зеленський зазначив: вакцинація – єдиний спосіб повернутися до звичного, допандемійного життя. Самими лише масками та дезінфекторами, подолати вірус не вдасться.

Наступну дозу вакцини Зеленському мають вколоти за декілька тижнів. Без неї етап вакцинування не буде завершеним.

Що Зеленський сказав про індійську вакцину

Про своє щеплення Зеленський сказав, що усе пройшло прекрасно і якнайкраще. Він потішився, що врешті зробив це і заявив, що це абсолютно не боляче.

Щодо препарату, то як і Максим Степанов, сказав, що це хороший вибір. "Я вважаю, що ця вакцина – гарна. Вона якісна і одна з найкращих у світі", – прокоментував Зеленський препарат Covieshield.

Він додав: після затвердження дозволу на використання Covieshield в Україні, такий же крок зробила влада Канади.

Як минула вакцинація – дивіться коментар Зеленського

Вакцинація в Україні від COVID-19