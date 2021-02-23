Президент Володимир Зеленський обговорив з головним санітарним лікарем Віктором Ляшком вакцинацію від COVID-19 в Україні. Глава держави наголосив, що вона має розпочатися якнайшвидше.

Натомість Ляшко повідомив Зеленському, що 22 лютого в Україні зареєстровано 2 вакцини від COVID-19 – від компаній Pfizer/BioNTech та Covishield.

До теми Ляшко готовий публічно щепитися проти COVID-19

Що ще говорив Ляшко

Головний санітарний лікар підкреслив, що в Україну вже прибула перша партія Covishield, а саме – 500 тисяч доз.

Вакцину з "Борисполя" вже привезли на склад "Укрпромпостач". Постачати її у регіони почнуть у середу, 24 лютого.

Ляшко також зауважив, що чимало медиків в Україні перехворіли коронавірусом та вже отримали імунітет.

Зеленський про вакцинацію

Український президент наголосив, що логістика постачання вакцини до всіх областей України вже відпрацьована. Саме тому не повинно бути жодних затримок.

Вакцинація повинна розпочатися якнайшвидше, щойно регіони отримають перші партії. Але вона має бути добровільною,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави пояснив, що не потрібно нікого змушувати вакцинуватися. Натомість варто детально проінформувати усіх про належну якість препарату.

Зауважимо, що насамперед в Україні щеплюватимуть лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на COVID-19. Після цього – інших медичних працівників та тих, хто у зоні критичного ризику.

Що відомо про вакцинацію в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу