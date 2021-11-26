Зеленський відповів, чи правдива статистика COVID-19 в Україні

Президент України Володимир Зеленський припустив, що у статистиці поширення коронавірусу іноді можуть бути помилки.

Чи можна довіряти статистиці COVID-19 в Україні

Про це президента запитали під час пресмарафону. Володимир Зеленський зазначив, що довіряє міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку.

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Наразі статистика краща, ми бачимо зниження захворюваності. Щодо того, чи довіряю я цим цифрам, статистиці щодо коронавірусу, є Ляшко – міністр охорони здоров'я. Я вважаю, що на сьогодні він гарний міністр. Я йому довіряю,

– зазначив Володимир Зеленський.

Та додав, що вважає, що помилки у статистиці можуть бути.

Також за словами Зеленського, українці часто звертаються до медиків за допомогою в останній момент, саме тому в країні високі показники смертності від COVID-19.

Статистика поширення COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Кількість людей, які видужали від коронавірусу кілька діб поспіль перевищує кількість тих, що захворіли. Однак, позитивна динаміка поки не вплинула на смертність від коронавірусу, вона все ще висока.

За минулу добу, 25 листопада, інфікувались коронавірусом 15 936 людей. До лікарень госпіталізували 3 404 пацієнтів з COVID-19. Відомо, що 26 811 інфікованих – одужали. Натомість смертність досі залишається високою – за добу хвороба забрала життя 628 пацієнтів.

Загалом в країні офіційно повідомили про 3 384 404 випадки захворювання на COVID-19. На жаль, 83 541 українець помер від ускладнень коронавірусної хвороби.

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