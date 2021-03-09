Мобільні бригади – у поміч: Зеленський вимагає прискорити вакцинацію
Володимир Зеленський вимагає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Президент запропонував залучити для цього мобільні бригади.
Джерело:Офіс Президента
На традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського 9 березня обговорили питання вакцинації від COVID-19 в Україні та загальну ситуацію з протидією поширенню коронавірусу.
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Президент вимагає швидших темпів вакцинації
Глава держави наголосив, що Україні потрібно збільшити темпи вакцинації.
Для цього Зеленський запропонував
- залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств, окрім Міністерства охорони здоров'я,
- ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.
Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом,
– наголосив президент.
Він додав, що у теперішніх умовах зростання кількості хворих на COVID-19 правильно вакцинуватися активніше, а не вводити локдаун.
Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.
Вакцинація в Україні: останні новини
- В Україні 24 лютого 2021 року розпочався перший етап вакцинації. Перші дози отримали медичні працівники.
- Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні процес вакцинації від коронавірусу йде не за планом.
- На кінець минулого тижня (5 березня) планували вакцинувати 10 тисяч людей на день, однак вийшли на показник лише у 3 тисячі щеплених.
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