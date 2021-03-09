Володимир Зеленський вимагає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Президент запропонував залучити для цього мобільні бригади.

На традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського 9 березня обговорили питання вакцинації від COVID-19 в Україні та загальну ситуацію з протидією поширенню коронавірусу.

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Президент вимагає швидших темпів вакцинації

Глава держави наголосив, що Україні потрібно збільшити темпи вакцинації.

Для цього Зеленський запропонував

залучити мобільні бригади та ресурси інших відомств , окрім Міністерства охорони здоров'я,

, окрім Міністерства охорони здоров'я, ретельніше реагувати на випадки дезінформації про щеплення.

Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом,

– наголосив президент.

Він додав, що у теперішніх умовах зростання кількості хворих на COVID-19 правильно вакцинуватися активніше, а не вводити локдаун.

Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.

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