Мобільні бригади – у поміч: Зеленський вимагає прискорити вакцинацію

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський вимагає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу в Україні. Президент запропонував залучити для цього мобільні бригади.
На традиційній селекторній нараді під головуванням Зеленського 9 березня обговорили питання вакцинації від COVID-19 в Україні та загальну ситуацію з протидією поширенню коронавірусу.
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Глава держави наголосив, що Україні потрібно збільшити темпи вакцинації.
Для цього Зеленський запропонував
Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом,
– наголосив президент.
Він додав, що у теперішніх умовах зростання кількості хворих на COVID-19 правильно вакцинуватися активніше, а не вводити локдаун.
Водночас міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що відомство підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть взяти участь у проведенні вакцинації.