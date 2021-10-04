Для цього він пропонує розгорнути відповідну інформаційну компанію з популяризації щеплень й долучити Укрпошту та бізнес. Про це президент наголосив на селекторній нараді 4 жовтня 2021 року.
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Володимир Зеленський
"МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям".
Зеленський також запропонував розглянути можливість залучити до вищезгаданої інформкампанії Укрпошту та представників бізнесу.
"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – зазначив президент.
Захворюваність зростає
Крім цього, очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що на сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. В Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння.
Попри те що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою,
– розповів очільник уряду.
Тож глава держави поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжкомісць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.
Коронавірус та вакцинація в Україні: головне
Джерело: МОЗ
- Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 4 821 людина, серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.
- Від початку пандемії в Україні загалом захворіло – 2 460 010 людей. Станом на 4 жовтня одужало – 2 264 523 особи. Жертвами коронавірусу стали 56 889 мешканців країни.
- Станом на ранок 4 жовтня у 7 областях України перевищені показники госпіталізації.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини: з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 12 962 507 щеплень.