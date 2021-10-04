Зеленський закликав пришвидшити вакцинацію, зокрема серед пенсіонерів: як це зробити
Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський закликав посилити інформаційну кампанію про важливість вакцинації проти коронавірусу. А також – активізувати щеплення громадян.
Для цього він пропонує розгорнути відповідну інформаційну компанію з популяризації щеплень й долучити Укрпошту та бізнес. Про це президент наголосив на селекторній нараді 4 жовтня 2021 року.
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Володимир Зеленський
"МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям".
Зеленський також запропонував розглянути можливість залучити до вищезгаданої інформкампанії Укрпошту та представників бізнесу.Увага! Як мовиться у повідомленні, наразі з 11 мільйонів пенсіонерів вакциновано приблизно 25%.
"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – зазначив президент.
Захворюваність зростає
Крім цього, очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що на сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. В Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння.
Попри те що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою,
– розповів очільник уряду.
Тож глава держави поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжкомісць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.
Коронавірус та вакцинація в Україні: головне
Джерело: МОЗ
- Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 4 821 людина, серед них – 448 дітей та 50 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 2 092 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 114 пацієнтів. Водночас видужали – 1 116 осіб.
- Від початку пандемії в Україні загалом захворіло – 2 460 010 людей. Станом на 4 жовтня одужало – 2 264 523 особи. Жертвами коронавірусу стали 56 889 мешканців країни.
- Станом на ранок 4 жовтня у 7 областях України перевищені показники госпіталізації.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 190 643 людини: з них отримали одну дозу – 7 190 641 людина. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 12 962 507 щеплень.