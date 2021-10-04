Зеленський закликав пришвидшити вакцинацію, зокрема серед пенсіонерів: як це зробити

Президент Володимир Зеленський закликав посилити інформаційну кампанію про важливість вакцинації проти коронавірусу. А також – активізувати щеплення громадян.

Для цього він пропонує розгорнути відповідну інформаційну компанію з популяризації щеплень й долучити Укрпошту та бізнес. Про це президент наголосив на селекторній нараді 4 жовтня 2021 року.

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Володимир Зеленський "МОЗ спільно з Міністерством соціальної політики окремо мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів і так само посилити інформаційний напрям".

Зеленський також запропонував розглянути можливість залучити до вищезгаданої інформкампанії Укрпошту та представників бізнесу.

Як мовиться у повідомленні, наразі з 11 мільйонів пенсіонерів вакциновано приблизно 25%.

"Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини", – зазначив президент.

Захворюваність зростає

Крім цього, очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що на сьогодні динаміка розвитку хвороби повністю збігається з попереднім піком захворюваності. В Україні нині зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, однак є області, де ситуація викликає занепокоєння.

Попри те що приріст захворілих і госпіталізованих дещо уповільнився, станом на зараз зайнято вже 22,5 тисячі ліжок людьми з підтвердженим COVID-19 та з підозрою,

– розповів очільник уряду.

Тож глава держави поставив уряду завдання забезпечити протягом найближчого часу збільшення кількості ліжкомісць у регіонах, де спостерігається стрімке зростання захворюваності на коронавірус.

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Джерело: МОЗ