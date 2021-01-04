Зеленський закликав прискорити створення реєстру вакцинованих від СOVID-19
В Україні може з'явитися окремий реєстр громадян, яких вакцинували від коронавірусу. На відповідний процес звернув увагу Володимир Зеленський.
Мовиться про один з пунктів постанови про Національний план вакцинації населення України від COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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Глава держави також поставив завдання прискорити створення реєстру вакцинованих осіб,
– мовиться в повідомленні.
Крім того, Володимиру Зеленському доповіли, що найближчим часом Кабмін ухвалить постанову, яка пришвидшить виплати родинам медичних працівників, померлих під час протидії COVID-19.
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