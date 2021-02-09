У питаннях протидії поширенню COVID-19 велике значення має співпраця місцевої влади, обласних державних адміністрацій і центральних органів влади. Частина відповідальності лежить саме на місцевому керівництві.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" зазначив, що завдяки постійній координації ОП, МОЗ та очільників ОДА вдається контролювати кількість вільних ліжок у медзакладах в регіонах та розуміти динаміку захворюваності.

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"Під час процесу децентралізації, який і зараз триває в країні, велика відповідальність і робота покладені саме на обласні державні адміністрації, на місцеве самоврядування. І це головне, але деякі з органів місцевого самоврядування ще не до кінця це розуміють", – зазначив Кирило Тимошенко.

Забезпечення ліжок для хворих на COVID-19

За його словами, фактично з листопада, коли в Україні було 50 тисяч ліжок для хворих на COVID-19 – змогли зробити 65 тисяч ліжок. Водночас Тимошенко розповів про те, як відбувається відповідний процес.

Кожен очільник області збирає своїх медиків разом з МОЗ, розуміє, які лікарні можуть бути підключені до програми боротьби з COVID-19 та де можуть бути створені додаткові ліжка,

Разом з Національною службою здоров'я України вони підписують контракти, входять у пакетне обслуговування й так збільшують кількість ліжок, додав Кирило Тимошенко.

Водночас заступник керівника Офісу Президента України наголосив, що фактично за 7 тижнів вдалося додати 35 тисяч кисневих точок. Він додав, що наразі в деяких областях рівень забезпеченості киснем сягає 95 – 98%.

"Це великий показник, і це у кількості не просто 2 – 3 концентратори чи централізований кисень – це велика кількість точок, які ми підключаємо", – констатував Кирило Тимошенко.