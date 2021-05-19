Жертви COVID-19: в індійській річці Ганг знайшли сотні трупів, – ЗМІ

Сотні трупів були знайдені поблизу річки Ганг. Деякі тіла плавають у найсвятішій річці Індії, а чимало інших тіл знайшли закопаних в піску. Ті, хто живе недалеко від місця, куди вимило тіла – в штаті Уттар-Прадеш – побоюються, що мерці – це жертви коронавірусу.

Останні тижні Індію охопила руйнівна друга хвиля пандемії коронавірусу. У країні від ускладнень, викликаних "ковідом", померло понад 283 тисячі людей. Тіла на берегах річки Ганг горять цілодобово.

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"Є підозри про те, що трупи скидають у річку"

Кілька днів тому, 10 травня, 71 труп вимило на берег в селі Чауса в Біхарі. Офіційні особи вважають, що деякі з останків потрапили в Ганг після кремації. Однак залишаються підозри і про те, що трупи були скинуті в річку.

11 травня за 10 км від Чауси десятки тіл знайшли на березі в селі Гахмар. Місцеві жителі заявили, що тіла вимивало протягом кількох днів, однак влада ігнорувала скарги людей на сморід, поки новини про трупи, знайдені у Біхарі, не потрапили у ЗМІ.



Похоронні вогнища в Індії / Фото: Getty Images

Згодом 62 трупи витягли з річки в сусідньому районі Баллія. Також у Каннауджі, Канпурі, Уннао і Праяграджі русло річки всіяне неглибокими могилами, а у Махадеві Гхат було знайдено не менш як 50 тіл.

"Бідні люди також не можуть дозволити собі кремацію, тому кидають тіла у воду"

Традиційно індуси кремують померлих, але також багато громад слідують так званому jal-pravah – практиці захоронення в річці тіл дітей, незаміжніх дівчат або тих, хто помирає від інфекційних захворювань або укусів змій.

Бідні люди також не можуть дозволити собі кремацію, тому вони загортають тіло в білий муслін і кидають у воду. Іноді до тіл прив'язують камені, щоб вони залишалися зануреними. У звичайні часи трупи, що плавають у Гангу, не рідкість.

"Офіційні дані щодо кількості смертей відрізняються від реальних"

Видання BBC посилається на слова місцевого журналіста про те, що офіційно 196 людей померли від вірусу в Канпурі між 16 квітня та 5 травня, однак дані семи крематоріїв показали майже 8000 кремацій.

У квітні всі електричні крематорії працювали цілодобово та без вихідних. Навіть цього було недостатньо… Але крематорії приймали лише тіла, які надходили з лікарень із сертифікатами COVID-19, і величезна кількість людей вмирала вдома, не проходячи жодних тестів. Їхні сім'ї вивозили тіла в околиці міста або в сусідні райони. Коли люди не могли знайти деревини чи місця для спалення, вони просто поховали у річці,

– розповів журналіст з Канпурі.

Журналіст у Праяграджі також вважає, що багато з тіл – це або пацієнти з коронавірусом, які померли вдома без тесту, або бідні люди, які не можуть собі дозволити кремацію.



Обряд кремації в Індії / Фото: Getty Images

Факти про річку Ганг

Річка вважається однією з найважливіших святинь Індії. Ганг широко представлений в епосі і міфології.

Індуси вважають, що річка – це втілення богині Гангу, яка спустилася на Землю в стародавні часи і стала річкою.

На берегах річки проводять кремацію, а потім над водами розпилюють прах померлих.

Вміст бактерій у воді Гангу поблизу великих міст в 120 разів перевищує офіційно допустиму норму.

У річку перенаселені міста з низьким рівнем життя і промислові підприємства щодня скидають у воду мільйони тонн відходів і нечистот.

Так, місцеві жителі перуть, миють посуд, купаються і проводять релігійні обряди практично серед трупів, які часто скидають у річку.

Коли вони (місцеві жителі) ступають у воду, їх настільки охоплює ейфорія, що вони втрачають голови і заходять занадто далеко. Тут немає рятувальників, немає рятувальних кілець. Ми повинні цих людей витягнути,

– розповів виданню The Sydney Morning Herald Вірендер Нішад, який вже врятував 100 людей від утоплення.

Чоловік Бенджамін, який є генеральним менеджером готелю Suryauday Haveli у Варанасі, зізнається про культурний шок, коли розповідає про те, як поводяться індуси.

"Вони завжди звинувачують уряд, а не дивляться на себе. Вони підтримують свої будинки в чистоті, але викидають сміття на вулицю. Що стосується річки, то в неї кинуто все", – сказав чоловік.

Дані взяті з видання The Sydney Morning Herald



Релігійний обряд у річці Ганг, Індія / Фото: Getty Images