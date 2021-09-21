Жінка інфікувалась легеневою чумою від своєї кішки: що відомо про хворобу

У США жінці діагностували легеневу чуму – рідкісне захворювання, яким вона заразилася від своїх домашніх кішок.

Що відомо про випадок

Представники охорони здоров'я повідомили, що виявили "рідкісний, але серйозний" випадок чуми у жінки зі штату Вайомінг. Інфекція передалась через контакт з хворими домашніми кішками.

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Коротко про рідкісну хворобу

Чума, яку спричиняє бактерія Yersinia pestis найбільш відома тим, що викликала Чорну смерть в Європі в 1300-х роках. Випадки інфікування цією чумою досі реєструють в усьому світі, але рідко.

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC), у Сполучених Штатах щороку реєструють в середньому близько 7 випадків чуми.

Захворювання поширюється тільки на заході США і найчастіше реєструється в Нью-Мексико, Аризоні та Колорадо.

Як відбувається інфікування

Цей випадок інфікування чумою став сьомим серед людей у штаті ​​Вайомінгу з 1978 року і першим зареєстрованим випадком у штаті з 2008 року.

Люди можуть "підхопити" чуму через укуси бліх або контакт з інфікованими тваринами, їхніми тканинами або рідинами організму.

Понад 80% випадків чуми, за даними CDC, виникає в результаті бубонної чуми — форми хвороби, яка зазвичай поширюється через укуси бліх і викликає збільшення лімфатичних вузлів.

Жінка інфікувалась найнебезпечнішою формою чуми

Випадок жінки особливо незвичайний, тому що вона була інфікована легеневою чумою – найрідкіснішою і найсерйознішою формою хвороби.

Небезпека полягає також в тому, що це єдина форма захворювання, яка може передаватися від людини до людини,

– йдеться у повідомленні.

Легенева чума – що відомо про хворобу Люди можуть заразитися легеневою чумою, вдихаючи краплі, які передаються іншою людиною або твариною з легеневою чумою. Легеневу чуму можуть спричинити інші форми чуми, включаючи бубонну чуму, якщо їх не лікувати вчасно.

Чому винні кішки

За даними CDC, кішки "дуже сприйнятливі" до чуми і є відомим джерелом інфекцій у людей.

Кішки з легеневою чумою можуть становити значну небезпеку чуми для власників, ветеринарів та інших осіб, які мають справу з цими тваринами або вступають з ними в тісний контакт через можливу ​​аерозолізацію бактерій.