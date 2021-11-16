Поки що науковці не можуть пояснити, як організм природним чином позбавляється вірусу. Але вони сподіваються визначити ці особливості, адже це може допомогти у розробці нових методів лікування, які зможуть позбавити мільйони людей обов'язкової антиретровірусної терапії.
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Що відомо про історію хвороби пацієнтки
- Діагноз ВІЛ підтвердили у 2013 році за наявністю в організмі антитіл, хоч жінка ніколи не демонструвала жодних ознак хвороби.
- З 2017 року вчені з Аргентини та США ретельно аналізували ДНК понад мільярд її клітин та досі не виявили ознак вірусу.
- У 2020 році жінка народила здорову дитину і зараз сім'я чекає на ще одну.
Розуміння того, що люди самі по собі можуть вилікуватися від ВІЛ, повністю змінює всю парадигму хвороби,
– розповіла лікарка пацієнтки Есперанса Наталія Лауфер.
Як пацієнтка могла самостійно одужати
Зараз відомо, що в організмі жінки з якоїсь причини не виробилися антитіла до всіх ВІЛ-білків, як це зазвичай відбувається. Таке можливе лише при ранньому прийомі ліків, але пацієнтка ніколи їх не вживала.