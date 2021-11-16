Поки що науковці не можуть пояснити, як організм природним чином позбавляється вірусу. Але вони сподіваються визначити ці особливості, адже це може допомогти у розробці нових методів лікування, які зможуть позбавити мільйони людей обов'язкової антиретровірусної терапії.

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Що відомо про історію хвороби пацієнтки

Діагноз ВІЛ підтвердили у 2013 році за наявністю в організмі антитіл, хоч жінка ніколи не демонструвала жодних ознак хвороби.

З 2017 року вчені з Аргентини та США ретельно аналізували ДНК понад мільярд її клітин та досі не виявили ознак вірусу.

У 2020 році жінка народила здорову дитину і зараз сім'я чекає на ще одну.

Розуміння того, що люди самі по собі можуть вилікуватися від ВІЛ, повністю змінює всю парадигму хвороби,

– розповіла лікарка пацієнтки Есперанса Наталія Лауфер.

Як пацієнтка могла самостійно одужати

Зараз відомо, що в організмі жінки з якоїсь причини не виробилися антитіла до всіх ВІЛ-білків, як це зазвичай відбувається. Таке можливе лише при ранньому прийомі ліків, але пацієнтка ніколи їх не вживала.

Зверніть увагу! Цілком імовірно, природний імунний захист зміг зупинити реплікацію ВІЛ до того, як вірус зміг поширитися організмом і пошкодити імунну систему.