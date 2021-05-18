На початку травня у 76-річної жінки Гайквад діагностували COVID-19. 10 травня її стан погіршився, тож діти відвезли її до лікарні.

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Всі палати були заповнені, тому сім'я залишилася чекати на вільне ліжко. В приміщенні хвора втратила свідомість, а налякані родичі вирішили, що вона померла.

Діти відвезли непритомну матір додому і почали готуватися до кремації. За мить до того, як похоронні носилки підпалили, Гайквад відкрила очі й розплакалась.

У супроводі поліції жінку госпіталізували назад до лікарні. Її поточний стан здоров'я невідомий.

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