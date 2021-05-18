Жінка прокинулась напередодні власної кремації: її вважали померлою від COVID-19

В Індії жінка прокинулась за декілька хвилин до того, як її кремували. Напередодні її вважали померлою від коронавірусу.
На початку травня у 76-річної жінки Гайквад діагностували COVID-19. 10 травня її стан погіршився, тож діти відвезли її до лікарні.
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Всі палати були заповнені, тому сім'я залишилася чекати на вільне ліжко. В приміщенні хвора втратила свідомість, а налякані родичі вирішили, що вона померла.
Діти відвезли непритомну матір додому і почали готуватися до кремації. За мить до того, як похоронні носилки підпалили, Гайквад відкрила очі й розплакалась.
У супроводі поліції жінку госпіталізували назад до лікарні. Її поточний стан здоров'я невідомий.
Ситуація з коронавірусом в Індії: що відомо
- В Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією – В.1.61. Днями Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію "потрійного мутанта" з Індії на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу.
- У лікарнях бракує місць, хворим не вистачає кисневих балонів.
- На думку представника ВООЗ, головною причиною поширення інфекції є недотримання громадянами карантину.
- На Гоа у кожного другого протестованого на COVID-19 результат виявляється позитивним.