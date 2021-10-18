Як діє новий прилад

Щоб скористатися Coso, його потрібно зарядити через USB-кабель. Потім – наповнити ванну водою до контрольної лінії та натиснути кнопку нагріву. Коли температура досягне необхідної позначки – опустити тестикули в Coso і тримати там кілька хвилин, поки програма не повідомить про закінчення сеансу.

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Ультразвукові хвилі тимчасово зупиняють регенерацію сперми, ефективність контрацепції починається через два тижні після першого застосування.

Ефект є оборотним, і фертильність, як очікується, повернеться не пізніше ніж через 6 місяців після останнього застосування.

Чому виникла ідея

Дівчина розпочала розробку чоловічого контрацептива після того, як у неї виявили перед рак шийки матки, що означало, що вона більше не може приймати протизаплідні таблетки.



Чоловічий контрацептив /Фото: dezeen.com

Коли вона та її партнер шукали альтернативні методи й виявили, що немає жодних варіантів, орієнтованих на чоловіків, окрім презерватива або постійної вазектомії, вона почала вивчати цю тему в рамках своєї магістерської роботи з промислового дизайну в технічному університеті в Мюнхені

Вайс отримала за свій винахід національну премію Дайсона – майже 3,7 тисячі доларів і сподівається виграти міжнародний турнір з призом 55 тисяч. Ванночка Coso ще не пройшла клінічні випробування. Її ефективність підтвердили тільки дослідження, проведені Ребекою.

Раніше ми повідомляли, що з 1 січня 2022 року, Франція зробить безкоштовним доступ до протизаплідних засобів для жінок у віці до 25 років. Так хочуть підтримати жінок, яким бракує грошей