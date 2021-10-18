Жінка створила новий контрацептив для чоловіків – ванночку для яєчок

Німецька випускниця дизайну Ребека Вайс отримала премію Джеймса Дайсона за чоловічий контрацептивний засіб під назвою Coso, який використовує ультразвукові хвилі для тимчасової зупинки вироблення сперми.

Як діє новий прилад

Щоб скористатися Coso, його потрібно зарядити через USB-кабель. Потім – наповнити ванну водою до контрольної лінії та натиснути кнопку нагріву. Коли температура досягне необхідної позначки – опустити тестикули в Coso і тримати там кілька хвилин, поки програма не повідомить про закінчення сеансу.

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Ультразвукові хвилі тимчасово зупиняють регенерацію сперми, ефективність контрацепції починається через два тижні після першого застосування.

Ефект є оборотним, і фертильність, як очікується, повернеться не пізніше ніж через 6 місяців після останнього застосування.

Чому виникла ідея

Дівчина розпочала розробку чоловічого контрацептива після того, як у неї виявили перед рак шийки матки, що означало, що вона більше не може приймати протизаплідні таблетки.



Чоловічий контрацептив /Фото: dezeen.com

Коли вона та її партнер шукали альтернативні методи й виявили, що немає жодних варіантів, орієнтованих на чоловіків, окрім презерватива або постійної вазектомії, вона почала вивчати цю тему в рамках своєї магістерської роботи з промислового дизайну в технічному університеті в Мюнхені

Вайс отримала за свій винахід національну премію Дайсона – майже 3,7 тисячі доларів і сподівається виграти міжнародний турнір з призом 55 тисяч. Ванночка Coso ще не пройшла клінічні випробування. Її ефективність підтвердили тільки дослідження, проведені Ребекою.

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