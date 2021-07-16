Жінка виявила рак у сина завдяки випадково зробленому фото зі спалахом

Американка Джозі Рок виявила, що її тримісячний син хворий на рак завдяки випадково зробленому фото зі спалахом. Це допомогло розпочати лікування вчасно.

Око сина світилось білим

На фото було помітно, що праве око Ашера світилося білим. Оскільки жінка працює медсестрою, вона запідозрила, що білий колір ока може вказувати на ретинобластому.

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Ретинобластома – що це? Ретинобластома — це тип раку очей, який починається в задній частині ока. Ця форма захворювання найбільш поширена серед дітей. Спалах фотоапарату дійсно може визначити стан.

Я просто фотографувала його, в нашій кімнаті відбулася зміна освітлення, спалах вловив відображення, і його око стало білим. Я відразу зрозуміла, що Ашер хворий на рак. Це було, м'яко кажучи, лякаюче,

– розповіла Рок.

Фотоспалах дійсно може показати ретинобластому

Рок зробила ще кілька знімків ока на професійну камеру і поділилася ними зі своїми колегами-медсестрами. Хоча вони сказали, що світіння могло бути пов'язано з освітленням, Рок на всякий випадок відвела сина до педіатра.

У Ашера діагностували ретинобластому ступеня D, яка визначається як "великі або погано окреслені пухлини з широко поширеними зачатками склоподібного тіла або субретинального шару".

Довідка: за даними Американського онкологічного товариства, найважча стадія ретинобластоми — група E.

Наразі Ашеру сім років, хлопчик пройшов 54 обстеження і досі лікується.