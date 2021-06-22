Медики потребують психіатричної експертизи на тлі припущень щодо того, чи була вона насправді вагітною. Адвокат жінки вимагає звільнення підзахисної через суд.

Увага В Африці жінка народила 9 дітей за один раз

Жінка потрапила у психлікарню

Адвокатка впевнена, що її підзахисну утримують в лікарні проти її волі. Вона збирається домагатися звільнення через суд.

Жінка відмовилася від того, що її слід доставити до лікарні Тембіса для проведення психіатричної експертизи, оскільки вона відчула, що вона цілковито при здоровому глузді,

– сказала адвокатка південноафриканському сайту IOL.

За її словами, персонал лікарні погано з нею поводиться: на неї кричали і навіть вдягли кайданки.

Чи справді жінка була вагітною

"Медична оцінка показала, що вагітності не було. Це також каже про відсутність фізичних рубців, які б свідчили про недавній кесарів розріз", – повідомило джерело видання.

Водночас батько дітей Тебохо Цотеці жодного разу не бачив ні жінку, ні дітей відколи вона потрапила в лікарню. Він обдзвонив кілька з них, однак жоден з лікарів не зміг підтвердити факт народження 10 дітей за один раз.

До теми Гучна історія з Африки про народження жінкою 10 дітей може бути фейком

Місцеві службовці охорони здоров'я також заявили, що у них немає даних про народження декуплетів в жодному з приватних та державних закладів регіону.

Що каже сама жінка, яка могла народити 10 дітей

Після заяви про те, що Сітхоле бреше про існування дітей, 17 червня її затримала поліція в будинку родича.

Я буду продовжувати тримати у таємниці перебування дітей. Ніхто не змусить мене розповісти, де вони,

– заявила вона.

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