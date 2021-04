Яседра Вільямс заснула в контактних лінзах. Вночі вона прокинулася і вирішила їх зняти, бо відчула сухість в очах. Їй потрібні були очні краплі.

Жінка взяла сумочку, де лежали пляшечка з очними краплями і пухирець клею для нігтів. Через кілька секунд після того, як Вільямс закапала очі, вона зрозуміла, що переплутала пляшечки.

Жінка спробувала самостійно стерти клей серветками і водою, але було вже пізно – око не відкривалося. Після цього Вільямс зателефонувала до лікарні.

Промити око холодною водою було правильним рішенням. Це врятувало зір жінки, як і контактна лінза, яка послужила бар'єром між клеєм і зоровим органом.

В результаті Вільямс втратила тільки вії, оскільки під час операції медичні працівники сильно відтягнули верхню повіку.

